ValleyDAO (GROW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.348792 $ 0.348792 $ 0.348792 24h alacsony $ 0.379221 $ 0.379221 $ 0.379221 24h magas 24h alacsony $ 0.348792$ 0.348792 $ 0.348792 24h magas $ 0.379221$ 0.379221 $ 0.379221 Minden idők csúcspontja $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Legalacsonyabb ár $ 0.152417$ 0.152417 $ 0.152417 Árváltozás (1H) -0.36% Árváltozás (1D) -4.94% Árváltozás (7D) -11.86% Árváltozás (7D) -11.86%

ValleyDAO (GROW) valós idejű ár: $0.349211. Az elmúlt 24 órában, a(z)GROW legalacsonyabb ára $ 0.348792, legmagasabb ára pedig $ 0.379221 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GROW valaha volt legmagasabb ára $ 2.42, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.152417 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GROW változása a következő volt: -0.36% az elmúlt órában, -4.94% az elmúlt 24 órában, és -11.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ValleyDAO (GROW) piaci információk

Piaci érték $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.49M$ 10.49M $ 10.49M Forgalomban lévő készlet 11.06M 11.06M 11.06M Teljes tokenszám 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

A(z) ValleyDAO jelenlegi piaci plafonja $ 3.86M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GROW keringésben lévő tokenszáma 11.06M, és a teljes tokenszám 30050000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.49M.