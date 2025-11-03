TőzsdeDEX+
A(z) élő ValleyDAO ár ma 0.349211 USD. Kövesd nyomon a(z) GROW USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GROW ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Nem listázott

$0.349217
$0.349217$0.349217
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.

ValleyDAO (GROW) Élő árdiagram
ValleyDAO (GROW) Élő árdiagram
ValleyDAO (GROW) árinformáció (USD)

$ 0.348792
$ 0.348792$ 0.348792
$ 0.379221
$ 0.379221$ 0.379221
$ 0.348792
$ 0.348792$ 0.348792

$ 0.379221
$ 0.379221$ 0.379221

$ 0.152417
ValleyDAO (GROW) valós idejű ár: $0.349211. Az elmúlt 24 órában, a(z)GROW legalacsonyabb ára $ 0.348792, legmagasabb ára pedig $ 0.379221 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GROW valaha volt legmagasabb ára $ 2.42, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.152417 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GROW változása a következő volt: -0.36% az elmúlt órában, -4.94% az elmúlt 24 órában, és -11.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ValleyDAO (GROW) piaci információk

$ 3.86M
--
$ 10.49M
11.06M
30,050,000.0
A(z) ValleyDAO jelenlegi piaci plafonja $ 3.86M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GROW keringésben lévő tokenszáma 11.06M, és a teljes tokenszám 30050000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.49M.

ValleyDAO (GROW) árelőzmények USD

A(z) ValleyDAOUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.018150739188858.
A(z) ValleyDAO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1100728437.
A(z) ValleyDAO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1375672384.
A(z) ValleyDAO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.03781391666929334.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.018150739188858-4.94%
30 nap$ -0.1100728437-31.52%
60 nap$ -0.1375672384-39.39%
90 nap$ -0.03781391666929334-9.77%

Mi a(z) ValleyDAO (GROW)

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ValleyDAO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ValleyDAO (GROW) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ValleyDAO (GROW) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ValleyDAO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ValleyDAO árelőrejelzését most!

GROW helyi valutákra

ValleyDAO (GROW) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ValleyDAO (GROW) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GROW token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ValleyDAO (GROW)

Mennyit ér ma a(z) ValleyDAO (GROW)?
A(z) élő GROW ár a(z) USD esetében 0.349211 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GROW ára a(z) USD esetében?
A(z) GROW jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.349211. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ValleyDAO piaci plafonja?
A(z) GROW piaci plafonja $ 3.86M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GROW keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GROW keringésben lévő tokenszáma 11.06M USD.
Mi volt a(z) GROW mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GROW mindenkori legmagasabb ára 2.42 USD.
Mi volt a(z) GROW mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GROW mindenkori legalacsonyabb ára 0.152417 USD.
Mekkora a(z) GROW kereskedési volumene?
A(z) GROW élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GROW ára emelkedni fog idén?
A(z) GROW a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GROW árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

