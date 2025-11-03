TőzsdeDEX+
A(z) élő Valentine Michael Smith ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VALENTINE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VALENTINE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VALENTINE

VALENTINE árinformációk

Mi a(z) VALENTINE

VALENTINE hivatalos webhely

VALENTINE tokenomikai adatai

VALENTINE árelőrejelzés

Valentine Michael Smith Logó

Valentine Michael Smith Ár (VALENTINE)

Nem listázott

1 VALENTINE-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
Valentine Michael Smith (VALENTINE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:21:14 (UTC+8)

Valentine Michael Smith (VALENTINE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.08%

-9.86%

-9.86%

Valentine Michael Smith (VALENTINE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VALENTINE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VALENTINE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VALENTINE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.08% az elmúlt 24 órában, és -9.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Valentine Michael Smith (VALENTINE) piaci információk

$ 18.35K
$ 18.35K$ 18.35K

--
----

$ 18.35K
$ 18.35K$ 18.35K

921.88M
921.88M 921.88M

921,875,725.7284052
921,875,725.7284052 921,875,725.7284052

A(z) Valentine Michael Smith jelenlegi piaci plafonja $ 18.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VALENTINE keringésben lévő tokenszáma 921.88M, és a teljes tokenszám 921875725.7284052. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.35K.

Valentine Michael Smith (VALENTINE) árelőzmények USD

A(z) Valentine Michael SmithUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Valentine Michael Smith USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Valentine Michael Smith USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Valentine Michael Smith USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.08%
30 nap$ 0-20.58%
60 nap$ 0-19.44%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Valentine Michael Smith, the iconic protagonist of Robert A. Heinlein’s Stranger in a Strange Land (1961), inspires the Valentine token on Ethereum.

This is the book from where the name GROK (The AI of X) comes from. Now, the new GROK feature are companions, which are characters that you can interact to and it's not just a text. The new character made by Elon is made from Valentine Michael Smith!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Valentine Michael Smith árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Valentine Michael Smith (VALENTINE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Valentine Michael Smith (VALENTINE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Valentine Michael Smith rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Valentine Michael Smith árelőrejelzését most!

VALENTINE helyi valutákra

Valentine Michael Smith (VALENTINE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Valentine Michael Smith (VALENTINE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VALENTINE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Mennyit ér ma a(z) Valentine Michael Smith (VALENTINE)?
A(z) élő VALENTINE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VALENTINE ára a(z) USD esetében?
A(z) VALENTINE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Valentine Michael Smith piaci plafonja?
A(z) VALENTINE piaci plafonja $ 18.35K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VALENTINE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VALENTINE keringésben lévő tokenszáma 921.88M USD.
Mi volt a(z) VALENTINE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VALENTINE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) VALENTINE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VALENTINE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VALENTINE kereskedési volumene?
A(z) VALENTINE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VALENTINE ára emelkedni fog idén?
A(z) VALENTINE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VALENTINE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:21:14 (UTC+8)

Valentine Michael Smith (VALENTINE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

