A(z) élő Valentine Grok Companion ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VALENTINE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VALENTINE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VALENTINE

VALENTINE árinformációk

Mi a(z) VALENTINE

VALENTINE hivatalos webhely

VALENTINE tokenomikai adatai

VALENTINE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Valentine Grok Companion Logó

Valentine Grok Companion Ár (VALENTINE)

Nem listázott

1 VALENTINE-USD élő ár:

$0.0001367
$0.0001367$0.0001367
-16.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Valentine Grok Companion (VALENTINE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:54:52 (UTC+8)

Valentine Grok Companion (VALENTINE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01498443
$ 0.01498443$ 0.01498443

$ 0
$ 0$ 0

+1.02%

-16.99%

-31.80%

-31.80%

Valentine Grok Companion (VALENTINE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VALENTINE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VALENTINE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01498443, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VALENTINE változása a következő volt: +1.02% az elmúlt órában, -16.99% az elmúlt 24 órában, és -31.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) piaci információk

$ 136.07K
$ 136.07K$ 136.07K

--
----

$ 136.07K
$ 136.07K$ 136.07K

999.81M
999.81M 999.81M

999,814,631.56848
999,814,631.56848 999,814,631.56848

A(z) Valentine Grok Companion jelenlegi piaci plafonja $ 136.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VALENTINE keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999814631.56848. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 136.07K.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) árelőzmények USD

A(z) Valentine Grok CompanionUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Valentine Grok Companion USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Valentine Grok Companion USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Valentine Grok Companion USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-16.99%
30 nap$ 0-64.75%
60 nap$ 0-75.51%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Valentine the AI grok companion

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Valentine Grok Companion árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Valentine Grok Companion (VALENTINE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Valentine Grok Companion (VALENTINE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Valentine Grok Companion rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Valentine Grok Companion árelőrejelzését most!

VALENTINE helyi valutákra

Valentine Grok Companion (VALENTINE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Valentine Grok Companion (VALENTINE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VALENTINE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Mennyit ér ma a(z) Valentine Grok Companion (VALENTINE)?
A(z) élő VALENTINE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VALENTINE ára a(z) USD esetében?
A(z) VALENTINE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Valentine Grok Companion piaci plafonja?
A(z) VALENTINE piaci plafonja $ 136.07K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VALENTINE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VALENTINE keringésben lévő tokenszáma 999.81M USD.
Mi volt a(z) VALENTINE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VALENTINE mindenkori legmagasabb ára 0.01498443 USD.
Mi volt a(z) VALENTINE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VALENTINE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VALENTINE kereskedési volumene?
A(z) VALENTINE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VALENTINE ára emelkedni fog idén?
A(z) VALENTINE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VALENTINE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:54:52 (UTC+8)

Valentine Grok Companion (VALENTINE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

