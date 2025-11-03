Valentine Grok Companion (VALENTINE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01498443$ 0.01498443 $ 0.01498443 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +1.02% Árváltozás (1D) -16.99% Árváltozás (7D) -31.80% Árváltozás (7D) -31.80%

Valentine Grok Companion (VALENTINE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VALENTINE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VALENTINE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01498443, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VALENTINE változása a következő volt: +1.02% az elmúlt órában, -16.99% az elmúlt 24 órában, és -31.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) piaci információk

Piaci érték $ 136.07K$ 136.07K $ 136.07K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 136.07K$ 136.07K $ 136.07K Forgalomban lévő készlet 999.81M 999.81M 999.81M Teljes tokenszám 999,814,631.56848 999,814,631.56848 999,814,631.56848

A(z) Valentine Grok Companion jelenlegi piaci plafonja $ 136.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VALENTINE keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999814631.56848. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 136.07K.