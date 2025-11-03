Valentine (VALENTINE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00451876$ 0.00451876 $ 0.00451876 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.16% Árváltozás (1D) -2.73% Árváltozás (7D) -11.19% Árváltozás (7D) -11.19%

Valentine (VALENTINE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VALENTINE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VALENTINE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00451876, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VALENTINE változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -2.73% az elmúlt 24 órában, és -11.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Valentine (VALENTINE) piaci információk

Piaci érték $ 55.36K$ 55.36K $ 55.36K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 55.36K$ 55.36K $ 55.36K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Valentine jelenlegi piaci plafonja $ 55.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VALENTINE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 55.36K.