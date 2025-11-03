Valencia CF Fan Token (VCF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.101995 24h alacsony $ 0.107844 24h magas Minden idők csúcspontja $ 4.95 Legalacsonyabb ár $ 0.099395 Árváltozás (1H) -1.11% Árváltozás (1D) -3.83% Árváltozás (7D) -6.56%

Valencia CF Fan Token (VCF) valós idejű ár: $0.102951. Az elmúlt 24 órában, a(z)VCF legalacsonyabb ára $ 0.101995, legmagasabb ára pedig $ 0.107844 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VCF valaha volt legmagasabb ára $ 4.95, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.099395 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VCF változása a következő volt: -1.11% az elmúlt órában, -3.83% az elmúlt 24 órában, és -6.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Valencia CF Fan Token (VCF) piaci információk

Piaci érték $ 679.40K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.03M Forgalomban lévő készlet 6.60M Teljes tokenszám 10,000,000.0

A(z) Valencia CF Fan Token jelenlegi piaci plafonja $ 679.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VCF keringésben lévő tokenszáma 6.60M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.03M.