TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Valencia CF Fan Token ár ma 0.102951 USD. Kövesd nyomon a(z) VCF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VCF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Valencia CF Fan Token ár ma 0.102951 USD. Kövesd nyomon a(z) VCF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VCF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VCF

VCF árinformációk

Mi a(z) VCF

VCF hivatalos webhely

VCF tokenomikai adatai

VCF árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Valencia CF Fan Token Logó

Valencia CF Fan Token Ár (VCF)

Nem listázott

1 VCF-USD élő ár:

$0.102951
$0.102951$0.102951
-3.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:54:37 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.101995
$ 0.101995$ 0.101995
24h alacsony
$ 0.107844
$ 0.107844$ 0.107844
24h magas

$ 0.101995
$ 0.101995$ 0.101995

$ 0.107844
$ 0.107844$ 0.107844

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

$ 0.099395
$ 0.099395$ 0.099395

-1.11%

-3.83%

-6.56%

-6.56%

Valencia CF Fan Token (VCF) valós idejű ár: $0.102951. Az elmúlt 24 órában, a(z)VCF legalacsonyabb ára $ 0.101995, legmagasabb ára pedig $ 0.107844 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VCF valaha volt legmagasabb ára $ 4.95, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.099395 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VCF változása a következő volt: -1.11% az elmúlt órában, -3.83% az elmúlt 24 órában, és -6.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Valencia CF Fan Token (VCF) piaci információk

$ 679.40K
$ 679.40K$ 679.40K

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

6.60M
6.60M 6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

A(z) Valencia CF Fan Token jelenlegi piaci plafonja $ 679.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VCF keringésben lévő tokenszáma 6.60M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.03M.

Valencia CF Fan Token (VCF) árelőzmények USD

A(z) Valencia CF Fan TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0041066528644112.
A(z) Valencia CF Fan Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0272225299.
A(z) Valencia CF Fan Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0334788518.
A(z) Valencia CF Fan Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.059764970273944.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0041066528644112-3.83%
30 nap$ -0.0272225299-26.44%
60 nap$ -0.0334788518-32.51%
90 nap$ -0.059764970273944-36.72%

Mi a(z) Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Valencia CF Fan Token (VCF) Erőforrás

Hivatalos webhely

Valencia CF Fan Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Valencia CF Fan Token (VCF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Valencia CF Fan Token (VCF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Valencia CF Fan Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Valencia CF Fan Token árelőrejelzését most!

VCF helyi valutákra

Valencia CF Fan Token (VCF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Valencia CF Fan Token (VCF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VCF token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Valencia CF Fan Token (VCF)

Mennyit ér ma a(z) Valencia CF Fan Token (VCF)?
A(z) élő VCF ár a(z) USD esetében 0.102951 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VCF ára a(z) USD esetében?
A(z) VCF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.102951. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Valencia CF Fan Token piaci plafonja?
A(z) VCF piaci plafonja $ 679.40K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VCF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VCF keringésben lévő tokenszáma 6.60M USD.
Mi volt a(z) VCF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VCF mindenkori legmagasabb ára 4.95 USD.
Mi volt a(z) VCF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VCF mindenkori legalacsonyabb ára 0.099395 USD.
Mekkora a(z) VCF kereskedési volumene?
A(z) VCF élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VCF ára emelkedni fog idén?
A(z) VCF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VCF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:54:37 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,993.96
$107,993.96$107,993.96

-1.92%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,747.31
$3,747.31$3,747.31

-2.75%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.83
$177.83$177.83

-3.23%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0639
$1.0639$1.0639

-15.69%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,993.96
$107,993.96$107,993.96

-1.92%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,747.31
$3,747.31$3,747.31

-2.75%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.83
$177.83$177.83

-3.23%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.45
$87.45$87.45

-1.29%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4475
$2.4475$2.4475

-2.09%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0335
$0.0335$0.0335

-33.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05840
$0.05840$0.05840

+192.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10203
$0.10203$0.10203

+23.50%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001962
$0.000000001962$0.000000001962

+351.03%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005552
$0.00005552$0.00005552

+51.65%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010077
$0.0010077$0.0010077

+31.39%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000492
$0.000000000492$0.000000000492

+26.47%