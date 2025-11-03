VALA CAPITAL MARKETS (VCM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00006491 $ 0.00006491 $ 0.00006491 24h alacsony $ 0.0000836 $ 0.0000836 $ 0.0000836 24h magas 24h alacsony $ 0.00006491$ 0.00006491 $ 0.00006491 24h magas $ 0.0000836$ 0.0000836 $ 0.0000836 Minden idők csúcspontja $ 0.00055171$ 0.00055171 $ 0.00055171 Legalacsonyabb ár $ 0.00004721$ 0.00004721 $ 0.00004721 Árváltozás (1H) -1.59% Árváltozás (1D) +4.76% Árváltozás (7D) -35.40% Árváltozás (7D) -35.40%

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) valós idejű ár: $0.00007184. Az elmúlt 24 órában, a(z)VCM legalacsonyabb ára $ 0.00006491, legmagasabb ára pedig $ 0.0000836 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VCM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00055171, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004721 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VCM változása a következő volt: -1.59% az elmúlt órában, +4.76% az elmúlt 24 órában, és -35.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) piaci információk

Piaci érték $ 574.11K$ 574.11K $ 574.11K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 574.11K$ 574.11K $ 574.11K Forgalomban lévő készlet 8.00B 8.00B 8.00B Teljes tokenszám 7,999,808,685.118294 7,999,808,685.118294 7,999,808,685.118294

A(z) VALA CAPITAL MARKETS jelenlegi piaci plafonja $ 574.11K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VCM keringésben lévő tokenszáma 8.00B, és a teljes tokenszám 7999808685.118294. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 574.11K.