A(z) élő VALA CAPITAL MARKETS ár ma 0.00007184 USD. Kövesd nyomon a(z) VCM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VCM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VCM

VCM árinformációk

Mi a(z) VCM

VCM hivatalos webhely

VCM tokenomikai adatai

VCM árelőrejelzés

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
VALA CAPITAL MARKETS (VCM) árinformáció (USD)

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) valós idejű ár: $0.00007184. Az elmúlt 24 órában, a(z)VCM legalacsonyabb ára $ 0.00006491, legmagasabb ára pedig $ 0.0000836 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VCM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00055171, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004721 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VCM változása a következő volt: -1.59% az elmúlt órában, +4.76% az elmúlt 24 órában, és -35.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) piaci információk

A(z) VALA CAPITAL MARKETS jelenlegi piaci plafonja $ 574.11K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VCM keringésben lévő tokenszáma 8.00B, és a teljes tokenszám 7999808685.118294. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 574.11K.

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) árelőzmények USD

A(z) VALA CAPITAL MARKETSUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) VALA CAPITAL MARKETS USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000512496.
A(z) VALA CAPITAL MARKETS USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000263924.
A(z) VALA CAPITAL MARKETS USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00006398103876334922.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+4.76%
30 nap$ -0.0000512496-71.33%
60 nap$ -0.0000263924-36.73%
90 nap$ -0.00006398103876334922-47.10%

Mi a(z) VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Harness freedom, rally your community, and leave a legacy—$VCM by VALA is rewriting what social can be

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) Erőforrás

Hivatalos webhely

VALA CAPITAL MARKETS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) VALA CAPITAL MARKETS (VCM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) VALA CAPITAL MARKETS (VCM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) VALA CAPITAL MARKETS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) VALA CAPITAL MARKETS árelőrejelzését most!

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) VALA CAPITAL MARKETS (VCM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VCM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Mennyit ér ma a(z) VALA CAPITAL MARKETS (VCM)?
A(z) élő VCM ár a(z) USD esetében 0.00007184 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VCM ára a(z) USD esetében?
A(z) VCM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00007184. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) VALA CAPITAL MARKETS piaci plafonja?
A(z) VCM piaci plafonja $ 574.11K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VCM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VCM keringésben lévő tokenszáma 8.00B USD.
Mi volt a(z) VCM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VCM mindenkori legmagasabb ára 0.00055171 USD.
Mi volt a(z) VCM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VCM mindenkori legalacsonyabb ára 0.00004721 USD.
Mekkora a(z) VCM kereskedési volumene?
A(z) VCM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VCM ára emelkedni fog idén?
A(z) VCM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VCM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:54:30 (UTC+8)

VALA CAPITAL MARKETS (VCM) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

