UwU Lend (UWU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) UwU Lend (UWU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

UwU Lend (UWU) tokennel kapcsolatos információk UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol. Hivatalos webhely: https://www.uwulend.fi/ Vásárolj most UWU tokent!

UwU Lend (UWU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) UwU Lend (UWU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 91.93K $ 91.93K $ 91.93K Teljes tokenszám: $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 133.62K $ 133.62K $ 133.62K Minden idők csúcspontja: $ 380.72 $ 380.72 $ 380.72 Minden idők mélypontja: $ 0.00373277 $ 0.00373277 $ 0.00373277 Jelenlegi ár: $ 0.00835151 $ 0.00835151 $ 0.00835151 További tudnivalók a(z) UwU Lend (UWU) áráról

UwU Lend (UWU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) UwU Lend (UWU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UWU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UWU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UWU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UWU token élő árfolyamát!

UWU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UWU kapcsán? UWU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UWU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

