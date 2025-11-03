TőzsdeDEX+
A(z) élő UWU 69 ár ma 0.00021032 USD. Kövesd nyomon a(z) UWU69 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UWU69 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UWU69

UWU69 árinformációk

Mi a(z) UWU69

UWU69 hivatalos webhely

UWU69 tokenomikai adatai

UWU69 árelőrejelzés

UWU 69 Logó

UWU 69 Ár (UWU69)

Nem listázott

1 UWU69-USD élő ár:

$0.00021005
-4.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
UWU 69 (UWU69) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:54:16 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00020858
24h alacsony
$ 0.00022294
24h magas

$ 0.00020858
$ 0.00022294
$ 0.00231136
$ 0.00019973
-0.96%

-4.06%

-33.19%

-33.19%

UWU 69 (UWU69) valós idejű ár: $0.00021032. Az elmúlt 24 órában, a(z)UWU69 legalacsonyabb ára $ 0.00020858, legmagasabb ára pedig $ 0.00022294 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UWU69 valaha volt legmagasabb ára $ 0.00231136, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00019973 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UWU69 változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -4.06% az elmúlt 24 órában, és -33.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UWU 69 (UWU69) piaci információk

$ 208.42K
--
$ 208.42K
991.02M
991,024,050.952761
A(z) UWU 69 jelenlegi piaci plafonja $ 208.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UWU69 keringésben lévő tokenszáma 991.02M, és a teljes tokenszám 991024050.952761. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 208.42K.

UWU 69 (UWU69) árelőzmények USD

A(z) UWU 69USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) UWU 69 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001347886.
A(z) UWU 69 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001861497.
A(z) UWU 69 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.06%
30 nap$ -0.0001347886-64.08%
60 nap$ -0.0001861497-88.50%
90 nap$ 0--

Mi a(z) UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

UWU 69 (UWU69) Erőforrás

Hivatalos webhely

UWU 69 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) UWU 69 (UWU69) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) UWU 69 (UWU69) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) UWU 69 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) UWU 69 árelőrejelzését most!

UWU69 helyi valutákra

UWU 69 (UWU69) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) UWU 69 (UWU69) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UWU69 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: UWU 69 (UWU69)

Mennyit ér ma a(z) UWU 69 (UWU69)?
A(z) élő UWU69 ár a(z) USD esetében 0.00021032 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UWU69 ára a(z) USD esetében?
A(z) UWU69 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00021032. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) UWU 69 piaci plafonja?
A(z) UWU69 piaci plafonja $ 208.42K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UWU69 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UWU69 keringésben lévő tokenszáma 991.02M USD.
Mi volt a(z) UWU69 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UWU69 mindenkori legmagasabb ára 0.00231136 USD.
Mi volt a(z) UWU69 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UWU69 mindenkori legalacsonyabb ára 0.00019973 USD.
Mekkora a(z) UWU69 kereskedési volumene?
A(z) UWU69 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UWU69 ára emelkedni fog idén?
A(z) UWU69 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UWU69 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:54:16 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

