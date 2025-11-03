UWU 69 (UWU69) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00020858 - $ 0.00022294
24h alacsony: $ 0.00020858
24h magas: $ 0.00022294
Minden idők csúcspontja: $ 0.00231136
Legalacsonyabb ár: $ 0.00019973
Árváltozás (1H): -0.96%
Árváltozás (1D): -4.06%
Árváltozás (7D): -33.19%

UWU 69 (UWU69) valós idejű ár: $0.00021032. Az elmúlt 24 órában, a(z)UWU69 legalacsonyabb ára $ 0.00020858, legmagasabb ára pedig $ 0.00022294 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UWU69 valaha volt legmagasabb ára $ 0.00231136, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00019973 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UWU69 változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -4.06% az elmúlt 24 órában, és -33.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UWU 69 (UWU69) piaci információk

Piaci érték: $ 208.42K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 208.42K
Forgalomban lévő készlet: 991.02M
Teljes tokenszám: 991,024,050.952761

A(z) UWU 69 jelenlegi piaci plafonja $ 208.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UWU69 keringésben lévő tokenszáma 991.02M, és a teljes tokenszám 991024050.952761. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 208.42K.