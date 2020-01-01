Utgard (UTG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Utgard (UTG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Utgard (UTG) tokennel kapcsolatos információk Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community Hivatalos webhely: https://utgard.io/ Vásárolj most UTG tokent!

Utgard (UTG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Utgard (UTG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.88K $ 30.88K $ 30.88K Teljes tokenszám: $ 599.97M $ 599.97M $ 599.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 359.97M $ 359.97M $ 359.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 51.46K $ 51.46K $ 51.46K Minden idők csúcspontja: $ 0.00606778 $ 0.00606778 $ 0.00606778 Minden idők mélypontja: $ 0.00008434 $ 0.00008434 $ 0.00008434 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Utgard (UTG) áráról

Utgard (UTG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Utgard (UTG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UTG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UTG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UTG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UTG token élő árfolyamát!

UTG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UTG kapcsán? UTG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UTG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

