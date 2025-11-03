USX (USX) árinformáció (USD)

USX (USX) valós idejű ár: $1. Az elmúlt 24 órában, a(z)USX legalacsonyabb ára $ 1.0, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USX valaha volt legmagasabb ára $ 1.017, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.999188 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USX változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, +0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

USX (USX) piaci információk

A(z) USX jelenlegi piaci plafonja $ 256.19M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USX keringésben lévő tokenszáma 256.10M, és a teljes tokenszám 256099017.310735. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 256.19M.