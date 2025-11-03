TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő USX ár ma 1 USD. Kövesd nyomon a(z) USX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő USX ár ma 1 USD. Kövesd nyomon a(z) USX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: USX

USX árinformációk

Mi a(z) USX

USX hivatalos webhely

USX tokenomikai adatai

USX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

USX Logó

USX Ár (USX)

Nem listázott

1 USX-USD élő ár:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
USX (USX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:54:09 (UTC+8)

USX (USX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24h alacsony
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24h magas

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.999188
$ 0.999188$ 0.999188

+0.02%

+0.00%

+0.01%

+0.01%

USX (USX) valós idejű ár: $1. Az elmúlt 24 órában, a(z)USX legalacsonyabb ára $ 1.0, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USX valaha volt legmagasabb ára $ 1.017, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.999188 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USX változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, +0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

USX (USX) piaci információk

$ 256.19M
$ 256.19M$ 256.19M

--
----

$ 256.19M
$ 256.19M$ 256.19M

256.10M
256.10M 256.10M

256,099,017.310735
256,099,017.310735 256,099,017.310735

A(z) USX jelenlegi piaci plafonja $ 256.19M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USX keringésben lévő tokenszáma 256.10M, és a teljes tokenszám 256099017.310735. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 256.19M.

USX (USX) árelőzmények USD

A(z) USXUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) USX USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002386000.
A(z) USX USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) USX USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.00%
30 nap$ -0.0002386000-0.02%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) USX (USX)

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

USX (USX) Erőforrás

Hivatalos webhely

USX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) USX (USX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) USX (USX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) USX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) USX árelőrejelzését most!

USX helyi valutákra

USX (USX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) USX (USX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: USX (USX)

Mennyit ér ma a(z) USX (USX)?
A(z) élő USX ár a(z) USD esetében 1.0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) USX ára a(z) USD esetében?
A(z) USX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) USX piaci plafonja?
A(z) USX piaci plafonja $ 256.19M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) USX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) USX keringésben lévő tokenszáma 256.10M USD.
Mi volt a(z) USX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) USX mindenkori legmagasabb ára 1.017 USD.
Mi volt a(z) USX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) USX mindenkori legalacsonyabb ára 0.999188 USD.
Mekkora a(z) USX kereskedési volumene?
A(z) USX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) USX ára emelkedni fog idén?
A(z) USX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:54:09 (UTC+8)

USX (USX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,964.72
$107,964.72$107,964.72

-1.94%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,743.59
$3,743.59$3,743.59

-2.84%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.71
$177.71$177.71

-3.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0649
$1.0649$1.0649

-15.61%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,964.72
$107,964.72$107,964.72

-1.94%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,743.59
$3,743.59$3,743.59

-2.84%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.71
$177.71$177.71

-3.30%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.93
$87.93$87.93

-0.75%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4465
$2.4465$2.4465

-2.13%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0335
$0.0335$0.0335

-33.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05840
$0.05840$0.05840

+192.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10271
$0.10271$0.10271

+24.33%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001989
$0.000000001989$0.000000001989

+357.24%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005530
$0.00005530$0.00005530

+51.05%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010077
$0.0010077$0.0010077

+31.39%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000493
$0.000000000493$0.000000000493

+26.73%