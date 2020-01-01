Usual USD (USD0) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Usual USD (USD0) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Usual USD (USD0) tokennel kapcsolatos információk USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC. Hivatalos webhely: https://usual.money Fehér könyv: https://docs.usual.money/ Vásárolj most USD0 tokent!

Usual USD (USD0) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Usual USD (USD0) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 568.13M $ 568.13M $ 568.13M Teljes tokenszám: $ 569.26M $ 569.26M $ 569.26M Keringésben lévő tokenszám: $ 569.26M $ 569.26M $ 569.26M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 568.13M $ 568.13M $ 568.13M Minden idők csúcspontja: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Minden idők mélypontja: $ 0.962885 $ 0.962885 $ 0.962885 Jelenlegi ár: $ 0.998015 $ 0.998015 $ 0.998015 További tudnivalók a(z) Usual USD (USD0) áráról

Usual USD (USD0) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Usual USD (USD0) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USD0 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USD0 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USD0 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USD0 token élő árfolyamát!

USD0 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USD0 kapcsán? USD0-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USD0 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

