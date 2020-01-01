Usual ETH (ETH0) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Usual ETH (ETH0) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Usual ETH (ETH0) tokennel kapcsolatos információk

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking.

Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield.

For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Hivatalos webhely:
https://usual.money/
Fehér könyv:
https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper

Usual ETH (ETH0) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Usual ETH (ETH0) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 63.67M
$ 63.67M$ 63.67M
Teljes tokenszám:
$ 14.85K
$ 14.85K$ 14.85K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 14.85K
$ 14.85K$ 14.85K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 63.67M
$ 63.67M$ 63.67M
Minden idők csúcspontja:
$ 4,937.82
$ 4,937.82$ 4,937.82
Minden idők mélypontja:
$ 2,133.68
$ 2,133.68$ 2,133.68
Jelenlegi ár:
$ 4,288.62
$ 4,288.62$ 4,288.62

Usual ETH (ETH0) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Usual ETH (ETH0) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETH0 tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ETH0 token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ETH0 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETH0 token élő árfolyamát!

ETH0 árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ETH0 kapcsán? ETH0-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.