Ustream Coin (USTREAM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ustream Coin (USTREAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ustream Coin (USTREAM) tokennel kapcsolatos információk Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a Hivatalos webhely: https://pump.fun/coin/5Q8RSzXAybeLYkf76mMP5a5C9ikc8y4Qq9raJqKapump Vásárolj most USTREAM tokent!

Ustream Coin (USTREAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ustream Coin (USTREAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 194.54K $ 194.54K $ 194.54K Teljes tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 194.54K $ 194.54K $ 194.54K Minden idők csúcspontja: $ 0.0010819 $ 0.0010819 $ 0.0010819 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001946 $ 0.0001946 $ 0.0001946 További tudnivalók a(z) Ustream Coin (USTREAM) áráról

Ustream Coin (USTREAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ustream Coin (USTREAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USTREAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USTREAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USTREAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USTREAM token élő árfolyamát!

USTREAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USTREAM kapcsán? USTREAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USTREAM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

