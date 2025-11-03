USIC (USI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +1.84% Árváltozás (1D) +0.32% Árváltozás (7D) +2.72% Árváltozás (7D) +2.72%

USIC (USI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)USI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USI változása a következő volt: +1.84% az elmúlt órában, +0.32% az elmúlt 24 órában, és +2.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

USIC (USI) piaci információk

Piaci érték $ 124.16K$ 124.16K $ 124.16K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 124.16K$ 124.16K $ 124.16K Forgalomban lévő készlet 100.00B 100.00B 100.00B Teljes tokenszám 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A(z) USIC jelenlegi piaci plafonja $ 124.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USI keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 99999999999.99998. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 124.16K.