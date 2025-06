Mi a(z) uShark Token (USHARK)

uShark is an utility token which all token holders can buy products and services with special price, rewards and benefits of all startups that we support and invested with the money we crowdfunding.To democratize the investment market so that anyone can be an early investor in promising startups, revolutionizing the current blockchain crowdfunding and token ecosystem.Ushark is a pioneer in the new way of investing, creating new businesses, and challenging large conventional investment funds.To be the biggest reference in the cryptocurrency market, a benchmark for investments in startups and applications in the real economy.Ushark aims to become analogous to Nasdag's role in the cryptocurrency world. A universal exchange with several companies around the world in angel, pre-seed and seed stages, providing great opportunities for its investors.

uShark Token (USHARK) Erőforrás Fehér könyv Hivatalos webhely

uShark Token (USHARK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) uShark Token (USHARK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USHARK token kapcsán!