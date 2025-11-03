USDZ (USDZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.811371 $ 0.811371 $ 0.811371 24h alacsony $ 0.849975 $ 0.849975 $ 0.849975 24h magas 24h alacsony $ 0.811371$ 0.811371 $ 0.811371 24h magas $ 0.849975$ 0.849975 $ 0.849975 Minden idők csúcspontja $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Legalacsonyabb ár $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 Árváltozás (1H) -0.34% Árváltozás (1D) +2.03% Árváltozás (7D) +1.94% Árváltozás (7D) +1.94%

USDZ (USDZ) valós idejű ár: $0.842946. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDZ legalacsonyabb ára $ 0.811371, legmagasabb ára pedig $ 0.849975 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDZ valaha volt legmagasabb ára $ 1.16, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.428493 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDZ változása a következő volt: -0.34% az elmúlt órában, +2.03% az elmúlt 24 órában, és +1.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

USDZ (USDZ) piaci információk

Piaci érték $ 252.91K$ 252.91K $ 252.91K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 252.91K$ 252.91K $ 252.91K Forgalomban lévő készlet 300.00K 300.00K 300.00K Teljes tokenszám 300,000.0 300,000.0 300,000.0

A(z) USDZ jelenlegi piaci plafonja $ 252.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDZ keringésben lévő tokenszáma 300.00K, és a teljes tokenszám 300000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 252.91K.