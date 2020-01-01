USDtb (USDTB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) USDtb (USDTB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

USDtb (USDTB) tokennel kapcsolatos információk USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin. Hivatalos webhely: https://usdtb.money/ Vásárolj most USDTB tokent!

USDtb (USDTB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) USDtb (USDTB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Teljes tokenszám: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Minden idők csúcspontja: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Minden idők mélypontja: $ 0.900502 $ 0.900502 $ 0.900502 Jelenlegi ár: $ 0.999198 $ 0.999198 $ 0.999198 További tudnivalók a(z) USDtb (USDTB) áráról

USDtb (USDTB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) USDtb (USDTB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDTB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDTB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDTB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDTB token élő árfolyamát!

USDTB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USDTB kapcsán? USDTB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USDTB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

