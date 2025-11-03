USDai (USDAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24h alacsony $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 24h magas 24h alacsony $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 24h magas $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Minden idők csúcspontja $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Legalacsonyabb ár $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 Árváltozás (1H) +0.19% Árváltozás (1D) -0.08% Árváltozás (7D) -0.26% Árváltozás (7D) -0.26%

USDai (USDAI) valós idejű ár: $1.01. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDAI legalacsonyabb ára $ 1.007, legmagasabb ára pedig $ 1.014 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDAI valaha volt legmagasabb ára $ 1.19, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.769779 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDAI változása a következő volt: +0.19% az elmúlt órában, -0.08% az elmúlt 24 órában, és -0.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

USDai (USDAI) piaci információk

Piaci érték $ 583.61M$ 583.61M $ 583.61M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 583.61M$ 583.61M $ 583.61M Forgalomban lévő készlet 578.97M 578.97M 578.97M Teljes tokenszám 578,966,190.7600735 578,966,190.7600735 578,966,190.7600735

A(z) USDai jelenlegi piaci plafonja $ 583.61M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDAI keringésben lévő tokenszáma 578.97M, és a teljes tokenszám 578966190.7600735. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 583.61M.