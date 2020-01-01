USD WINK (USDW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) USD WINK (USDW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

USD WINK (USDW) tokennel kapcsolatos információk WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders. Hivatalos webhely: https://wink.finance/ Fehér könyv: https://docs.wink.finance/ Vásárolj most USDW tokent!

USD WINK (USDW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) USD WINK (USDW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 263.66K $ 263.66K $ 263.66K Teljes tokenszám: $ 632.65K $ 632.65K $ 632.65K Keringésben lévő tokenszám: $ 268.22K $ 268.22K $ 268.22K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 621.89K $ 621.89K $ 621.89K Minden idők csúcspontja: $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 Minden idők mélypontja: $ 0.392838 $ 0.392838 $ 0.392838 Jelenlegi ár: $ 0.982991 $ 0.982991 $ 0.982991 További tudnivalók a(z) USD WINK (USDW) áráról

USD WINK (USDW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) USD WINK (USDW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDW token élő árfolyamát!

