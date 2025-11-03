TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő USD CoinVertible ár ma 0.999896 USD. Kövesd nyomon a(z) USDCV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDCV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő USD CoinVertible ár ma 0.999896 USD. Kövesd nyomon a(z) USDCV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDCV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: USDCV

USDCV árinformációk

Mi a(z) USDCV

USDCV hivatalos webhely

USDCV tokenomikai adatai

USDCV árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

USD CoinVertible Logó

USD CoinVertible Ár (USDCV)

Nem listázott

1 USDCV-USD élő ár:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
USD CoinVertible (USDCV) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:53:24 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.999247
$ 0.999247$ 0.999247
24h alacsony
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24h magas

$ 0.999247
$ 0.999247$ 0.999247

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.978779
$ 0.978779$ 0.978779

+0.04%

+0.02%

-0.00%

-0.00%

USD CoinVertible (USDCV) valós idejű ár: $0.999896. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDCV legalacsonyabb ára $ 0.999247, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDCV valaha volt legmagasabb ára $ 1.13, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.978779 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDCV változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és -0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

USD CoinVertible (USDCV) piaci információk

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

--
----

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

8.90M
8.90M 8.90M

8,900,300.0
8,900,300.0 8,900,300.0

A(z) USD CoinVertible jelenlegi piaci plafonja $ 8.90M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDCV keringésben lévő tokenszáma 8.90M, és a teljes tokenszám 8900300.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.90M.

USD CoinVertible (USDCV) árelőzmények USD

A(z) USD CoinVertibleUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00020533.
A(z) USD CoinVertible USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0018613064.
A(z) USD CoinVertible USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) USD CoinVertible USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00020533+0.02%
30 nap$ +0.0018613064+0.19%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) USD CoinVertible (USDCV)

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

USD CoinVertible (USDCV) Erőforrás

Hivatalos webhely

USD CoinVertible árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) USD CoinVertible (USDCV) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) USD CoinVertible (USDCV) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) USD CoinVertible rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) USD CoinVertible árelőrejelzését most!

USDCV helyi valutákra

USD CoinVertible (USDCV) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) USD CoinVertible (USDCV) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDCV token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: USD CoinVertible (USDCV)

Mennyit ér ma a(z) USD CoinVertible (USDCV)?
A(z) élő USDCV ár a(z) USD esetében 0.999896 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) USDCV ára a(z) USD esetében?
A(z) USDCV jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.999896. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) USD CoinVertible piaci plafonja?
A(z) USDCV piaci plafonja $ 8.90M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) USDCV keringésben lévő tokenszáma?
A(z) USDCV keringésben lévő tokenszáma 8.90M USD.
Mi volt a(z) USDCV mindenkori legmagasabb ára?
A(z) USDCV mindenkori legmagasabb ára 1.13 USD.
Mi volt a(z) USDCV mindenkori legmagasabb ár?
A(z) USDCV mindenkori legalacsonyabb ára 0.978779 USD.
Mekkora a(z) USDCV kereskedési volumene?
A(z) USDCV élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) USDCV ára emelkedni fog idén?
A(z) USDCV a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USDCV árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:53:24 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,940.85
$107,940.85$107,940.85

-1.96%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,742.78
$3,742.78$3,742.78

-2.86%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.65
$177.65$177.65

-3.33%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0622
$1.0622$1.0622

-15.82%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,940.85
$107,940.85$107,940.85

-1.96%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,742.78
$3,742.78$3,742.78

-2.86%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.65
$177.65$177.65

-3.33%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.64
$87.64$87.64

-1.08%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4473
$2.4473$2.4473

-2.10%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0337
$0.0337$0.0337

-32.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05840
$0.05840$0.05840

+192.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10398
$0.10398$0.10398

+25.86%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001988
$0.000000001988$0.000000001988

+357.01%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005530
$0.00005530$0.00005530

+51.05%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010096
$0.0010096$0.0010096

+31.64%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000493
$0.000000000493$0.000000000493

+26.73%