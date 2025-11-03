USD CoinVertible (USDCV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.999247 $ 0.999247 $ 0.999247 24h alacsony $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24h magas 24h alacsony $ 0.999247$ 0.999247 $ 0.999247 24h magas $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Minden idők csúcspontja $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Legalacsonyabb ár $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 Árváltozás (1H) +0.04% Árváltozás (1D) +0.02% Árváltozás (7D) -0.00% Árváltozás (7D) -0.00%

USD CoinVertible (USDCV) valós idejű ár: $0.999896. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDCV legalacsonyabb ára $ 0.999247, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDCV valaha volt legmagasabb ára $ 1.13, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.978779 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDCV változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és -0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

USD CoinVertible (USDCV) piaci információk

Piaci érték $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Forgalomban lévő készlet 8.90M 8.90M 8.90M Teljes tokenszám 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

A(z) USD CoinVertible jelenlegi piaci plafonja $ 8.90M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDCV keringésben lévő tokenszáma 8.90M, és a teljes tokenszám 8900300.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.90M.