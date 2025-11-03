US Nerite Dollar (USND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.973909 24h magas $ 0.993666 Minden idők csúcspontja $ 1.61 Legalacsonyabb ár $ 0.938246 Árváltozás (1H) +0.24% Árváltozás (1D) +0.88% Árváltozás (7D) -1.08%

US Nerite Dollar (USND) valós idejű ár: $0.989771. Az elmúlt 24 órában, a(z)USND legalacsonyabb ára $ 0.973909, legmagasabb ára pedig $ 0.993666 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USND valaha volt legmagasabb ára $ 1.61, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.938246 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USND változása a következő volt: +0.24% az elmúlt órában, +0.88% az elmúlt 24 órában, és -1.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

US Nerite Dollar (USND) piaci információk

Piaci érték $ 2.34M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.34M Forgalomban lévő készlet 2.36M Teljes tokenszám 2,360,571.206663014

A(z) US Nerite Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 2.34M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USND keringésben lévő tokenszáma 2.36M, és a teljes tokenszám 2360571.206663014. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.34M.