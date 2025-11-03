TőzsdeDEX+
A(z) élő US Nerite Dollar ár ma 0.989771 USD. Kövesd nyomon a(z) USND USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USND ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

US Nerite Dollar Logó

US Nerite Dollar Ár (USND)

Nem listázott

$0.989771
+0.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
US Nerite Dollar (USND) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:53:17 (UTC+8)

US Nerite Dollar (USND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

+0.24%

+0.88%

-1.08%

-1.08%

US Nerite Dollar (USND) valós idejű ár: $0.989771. Az elmúlt 24 órában, a(z)USND legalacsonyabb ára $ 0.973909, legmagasabb ára pedig $ 0.993666 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USND valaha volt legmagasabb ára $ 1.61, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.938246 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USND változása a következő volt: +0.24% az elmúlt órában, +0.88% az elmúlt 24 órában, és -1.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

US Nerite Dollar (USND) piaci információk

A(z) US Nerite Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 2.34M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USND keringésben lévő tokenszáma 2.36M, és a teljes tokenszám 2360571.206663014. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.34M.

US Nerite Dollar (USND) árelőzmények USD

A(z) US Nerite DollarUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.0086131.
A(z) US Nerite Dollar USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0085760687.
A(z) US Nerite Dollar USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0085339045.
A(z) US Nerite Dollar USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0142603280628457.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0086131+0.88%
30 nap$ -0.0085760687-0.86%
60 nap$ -0.0085339045-0.86%
90 nap$ -0.0142603280628457-1.42%

Mi a(z) US Nerite Dollar (USND)

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

US Nerite Dollar (USND) Erőforrás

Hivatalos webhely

US Nerite Dollar árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) US Nerite Dollar (USND) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) US Nerite Dollar (USND) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) US Nerite Dollar rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) US Nerite Dollar árelőrejelzését most!

USND helyi valutákra

US Nerite Dollar (USND) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) US Nerite Dollar (USND) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USND token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: US Nerite Dollar (USND)

Mennyit ér ma a(z) US Nerite Dollar (USND)?
A(z) élő USND ár a(z) USD esetében 0.989771 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) USND ára a(z) USD esetében?
A(z) USND jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.989771. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) US Nerite Dollar piaci plafonja?
A(z) USND piaci plafonja $ 2.34M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) USND keringésben lévő tokenszáma?
A(z) USND keringésben lévő tokenszáma 2.36M USD.
Mi volt a(z) USND mindenkori legmagasabb ára?
A(z) USND mindenkori legmagasabb ára 1.61 USD.
Mi volt a(z) USND mindenkori legmagasabb ár?
A(z) USND mindenkori legalacsonyabb ára 0.938246 USD.
Mekkora a(z) USND kereskedési volumene?
A(z) USND élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) USND ára emelkedni fog idén?
A(z) USND a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USND árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:53:17 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

