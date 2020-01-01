US Degen Index 6900 (DXY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) US Degen Index 6900 (DXY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

US Degen Index 6900 (DXY) tokennel kapcsolatos információk On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets. Hivatalos webhely: https://dxy6900.vip/ Vásárolj most DXY tokent!

US Degen Index 6900 (DXY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) US Degen Index 6900 (DXY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Minden idők csúcspontja: $ 0.00978671 $ 0.00978671 $ 0.00978671 Minden idők mélypontja: $ 0.0001369 $ 0.0001369 $ 0.0001369 Jelenlegi ár: $ 0.00196987 $ 0.00196987 $ 0.00196987 További tudnivalók a(z) US Degen Index 6900 (DXY) áráról

US Degen Index 6900 (DXY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) US Degen Index 6900 (DXY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DXY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DXY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DXY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DXY token élő árfolyamát!

DXY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DXY kapcsán? DXY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DXY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

