$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a "spring cleaning." It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we're still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity. Hivatalos webhely: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO Fehér könyv: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science

Urolithin A ($URO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Urolithin A ($URO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Teljes tokenszám: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Minden idők csúcspontja: $ 0.144324 $ 0.144324 $ 0.144324 Minden idők mélypontja: $ 0.00139615 $ 0.00139615 $ 0.00139615 Jelenlegi ár: $ 0.00182654 $ 0.00182654 $ 0.00182654 További tudnivalók a(z) Urolithin A ($URO) áráról

Urolithin A ($URO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Urolithin A ($URO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $URO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $URO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $URO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $URO token élő árfolyamát!

