urmom (URMOM) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) urmom (URMOM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
urmom (URMOM) tokennel kapcsolatos információk

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

https://urmompls.com/
https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46

urmom (URMOM) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) urmom (URMOM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 852.05K
$ 852.05K$ 852.05K
Teljes tokenszám:
$ 496.24M
$ 496.24M$ 496.24M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 496.24M
$ 496.24M$ 496.24M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 852.05K
$ 852.05K$ 852.05K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00564377
$ 0.00564377$ 0.00564377
Minden idők mélypontja:
$ 0.00161338
$ 0.00161338$ 0.00161338
Jelenlegi ár:
$ 0.00172391
$ 0.00172391$ 0.00172391

urmom (URMOM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) urmom (URMOM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó URMOM tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező URMOM token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) URMOM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) URMOM token élő árfolyamát!

URMOM árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) URMOM kapcsán? URMOM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

