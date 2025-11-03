Uranus DEX (URA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00132922 $ 0.00132922 $ 0.00132922 24h alacsony $ 0.00163624 $ 0.00163624 $ 0.00163624 24h magas 24h alacsony $ 0.00132922$ 0.00132922 $ 0.00132922 24h magas $ 0.00163624$ 0.00163624 $ 0.00163624 Minden idők csúcspontja $ 0.00970236$ 0.00970236 $ 0.00970236 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.90% Árváltozás (1D) +8.66% Árváltozás (7D) -24.69% Árváltozás (7D) -24.69%

Uranus DEX (URA) valós idejű ár: $0.00149643. Az elmúlt 24 órában, a(z)URA legalacsonyabb ára $ 0.00132922, legmagasabb ára pedig $ 0.00163624 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) URA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00970236, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) URA változása a következő volt: -1.90% az elmúlt órában, +8.66% az elmúlt 24 órában, és -24.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Uranus DEX (URA) piaci információk

Piaci érték $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Forgalomban lévő készlet 999.91M 999.91M 999.91M Teljes tokenszám 999,906,432.667261 999,906,432.667261 999,906,432.667261

A(z) Uranus DEX jelenlegi piaci plafonja $ 1.50M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) URA keringésben lévő tokenszáma 999.91M, és a teljes tokenszám 999906432.667261. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.50M.