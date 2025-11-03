UPVEMBER (UPVEMBER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -5.00% Árváltozás (1D) +12.38% Árváltozás (7D) -83.24% Árváltozás (7D) -83.24%

UPVEMBER (UPVEMBER) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)UPVEMBER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UPVEMBER valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UPVEMBER változása a következő volt: -5.00% az elmúlt órában, +12.38% az elmúlt 24 órában, és -83.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UPVEMBER (UPVEMBER) piaci információk

Piaci érték $ 57.12K$ 57.12K $ 57.12K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 57.12K$ 57.12K $ 57.12K Forgalomban lévő készlet 997.50M 997.50M 997.50M Teljes tokenszám 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

A(z) UPVEMBER jelenlegi piaci plafonja $ 57.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UPVEMBER keringésben lévő tokenszáma 997.50M, és a teljes tokenszám 997500000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 57.12K.