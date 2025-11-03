UpTop (UPTOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00340679 $ 0.00340679 $ 0.00340679 24h alacsony $ 0.00345518 $ 0.00345518 $ 0.00345518 24h magas 24h alacsony $ 0.00340679$ 0.00340679 $ 0.00340679 24h magas $ 0.00345518$ 0.00345518 $ 0.00345518 Minden idők csúcspontja $ 0.04540951$ 0.04540951 $ 0.04540951 Legalacsonyabb ár $ 0.00269655$ 0.00269655 $ 0.00269655 Árváltozás (1H) +0.29% Árváltozás (1D) +0.35% Árváltozás (7D) -10.32% Árváltozás (7D) -10.32%

UpTop (UPTOP) valós idejű ár: $0.00343171. Az elmúlt 24 órában, a(z)UPTOP legalacsonyabb ára $ 0.00340679, legmagasabb ára pedig $ 0.00345518 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UPTOP valaha volt legmagasabb ára $ 0.04540951, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00269655 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UPTOP változása a következő volt: +0.29% az elmúlt órában, +0.35% az elmúlt 24 órában, és -10.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UpTop (UPTOP) piaci információk

Piaci érték $ 720.66K$ 720.66K $ 720.66K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Forgalomban lévő készlet 210.00M 210.00M 210.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) UpTop jelenlegi piaci plafonja $ 720.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UPTOP keringésben lévő tokenszáma 210.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.43M.