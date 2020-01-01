UpStable (USTX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) UpStable (USTX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token!

UpStable (USTX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) UpStable (USTX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.37K $ 19.37K $ 19.37K Teljes tokenszám: $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 83.03K $ 83.03K $ 83.03K Minden idők csúcspontja: $ 0.058009 $ 0.058009 $ 0.058009 Minden idők mélypontja: $ 0.00192267 $ 0.00192267 $ 0.00192267 Jelenlegi ár: $ 0.00311771 $ 0.00311771 $ 0.00311771 További tudnivalók a(z) UpStable (USTX) áráról

UpStable (USTX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) UpStable (USTX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USTX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USTX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USTX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USTX token élő árfolyamát!

USTX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USTX kapcsán? USTX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USTX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

