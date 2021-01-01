upsidedowncat (USDCAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) upsidedowncat (USDCAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

upsidedowncat (USDCAT) tokennel kapcsolatos információk "Upsidedowncat", an internet meme sensation from January 2021, features video of a cat delightfully hanging upside-down off a sofa. USDCAT token captures the whimsical spirit of the "upsidedowncat". Just like a de-pegged stablecoin, "upsidedowncat" remains upside-down until USDCAT repegs to 1 USD. Abandoned by the original team, USDCAT is a community-driven meme on Solana. There are no team tokens, 100% of the supply is circulating, no taxes or funny shenanigans like that. USDCAT is meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment. Hivatalos webhely: https://www.upsidedowncat.xyz/ Vásárolj most USDCAT tokent!

upsidedowncat (USDCAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) upsidedowncat (USDCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 128.81K $ 128.81K $ 128.81K Teljes tokenszám: $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B Keringésben lévő tokenszám: $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 128.81K $ 128.81K $ 128.81K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) upsidedowncat (USDCAT) áráról

upsidedowncat (USDCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) upsidedowncat (USDCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDCAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDCAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDCAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDCAT token élő árfolyamát!

USDCAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USDCAT kapcsán? USDCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USDCAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

