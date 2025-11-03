Upheaval Finance (UPHL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0065564 24h alacsony $ 0.01038586 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.04077558 Legalacsonyabb ár $ 0.0065564 Árváltozás (1H) +14.62% Árváltozás (1D) -6.30% Árváltozás (7D) -22.77%

Upheaval Finance (UPHL) valós idejű ár: $0.00970334. Az elmúlt 24 órában, a(z)UPHL legalacsonyabb ára $ 0.0065564, legmagasabb ára pedig $ 0.01038586 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UPHL valaha volt legmagasabb ára $ 0.04077558, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0065564 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UPHL változása a következő volt: +14.62% az elmúlt órában, -6.30% az elmúlt 24 órában, és -22.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Upheaval Finance (UPHL) piaci információk

Piaci érték $ 573.80K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.90M Forgalomban lévő készlet 59.26M Teljes tokenszám 919,332,450.6237429

A(z) Upheaval Finance jelenlegi piaci plafonja $ 573.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UPHL keringésben lévő tokenszáma 59.26M, és a teljes tokenszám 919332450.6237429. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.90M.