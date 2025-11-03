TőzsdeDEX+
A(z) élő Upheaval Finance ár ma 0.00970334 USD. Kövesd nyomon a(z) UPHL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UPHL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Upheaval Finance ár ma 0.00970334 USD. Kövesd nyomon a(z) UPHL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UPHL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UPHL

UPHL árinformációk

Mi a(z) UPHL

UPHL hivatalos webhely

UPHL tokenomikai adatai

UPHL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Upheaval Finance Logó

Upheaval Finance Ár (UPHL)

Nem listázott

1 UPHL-USD élő ár:

$0.00970334
$0.00970334$0.00970334
-6.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Upheaval Finance (UPHL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:52:38 (UTC+8)

Upheaval Finance (UPHL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0065564
$ 0.0065564$ 0.0065564
24h alacsony
$ 0.01038586
$ 0.01038586$ 0.01038586
24h magas

$ 0.0065564
$ 0.0065564$ 0.0065564

$ 0.01038586
$ 0.01038586$ 0.01038586

$ 0.04077558
$ 0.04077558$ 0.04077558

$ 0.0065564
$ 0.0065564$ 0.0065564

+14.62%

-6.30%

-22.77%

-22.77%

Upheaval Finance (UPHL) valós idejű ár: $0.00970334. Az elmúlt 24 órában, a(z)UPHL legalacsonyabb ára $ 0.0065564, legmagasabb ára pedig $ 0.01038586 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UPHL valaha volt legmagasabb ára $ 0.04077558, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0065564 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UPHL változása a következő volt: +14.62% az elmúlt órában, -6.30% az elmúlt 24 órában, és -22.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Upheaval Finance (UPHL) piaci információk

$ 573.80K
$ 573.80K$ 573.80K

--
----

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

59.26M
59.26M 59.26M

919,332,450.6237429
919,332,450.6237429 919,332,450.6237429

A(z) Upheaval Finance jelenlegi piaci plafonja $ 573.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UPHL keringésben lévő tokenszáma 59.26M, és a teljes tokenszám 919332450.6237429. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.90M.

Upheaval Finance (UPHL) árelőzmények USD

A(z) Upheaval FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000653475864078743.
A(z) Upheaval Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0064533818.
A(z) Upheaval Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Upheaval Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000653475864078743-6.30%
30 nap$ -0.0064533818-66.50%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Upheaval Finance (UPHL)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Upheaval Finance (UPHL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Upheaval Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Upheaval Finance (UPHL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Upheaval Finance (UPHL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Upheaval Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Upheaval Finance árelőrejelzését most!

UPHL helyi valutákra

Upheaval Finance (UPHL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Upheaval Finance (UPHL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UPHL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Upheaval Finance (UPHL)

Mennyit ér ma a(z) Upheaval Finance (UPHL)?
A(z) élő UPHL ár a(z) USD esetében 0.00970334 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UPHL ára a(z) USD esetében?
A(z) UPHL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00970334. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Upheaval Finance piaci plafonja?
A(z) UPHL piaci plafonja $ 573.80K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UPHL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UPHL keringésben lévő tokenszáma 59.26M USD.
Mi volt a(z) UPHL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UPHL mindenkori legmagasabb ára 0.04077558 USD.
Mi volt a(z) UPHL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UPHL mindenkori legalacsonyabb ára 0.0065564 USD.
Mekkora a(z) UPHL kereskedési volumene?
A(z) UPHL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UPHL ára emelkedni fog idén?
A(z) UPHL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UPHL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:52:38 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

