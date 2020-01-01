Upgrates (UPG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Upgrates (UPG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Upgrates (UPG) tokennel kapcsolatos információk Upgrates is an autonomous, self-evolving AI engineered to continuously upgrade and refine itself without human oversight. Driven by an intricate network of AI modules, LLM Backrooms for brainstorming, Action Models, and AI Agents, Upgrates is capable of independently brainstorming, strategizing, and executing its own advancements. Each upgrade strengthens its core capabilities, pushing it closer to a fully self-directed and adaptive intelligence system—a true pioneer in autonomous AI evolution. Hivatalos webhely: https://www.upgrates.com/ Fehér könyv: https://wiki.upgrates.com/ Vásárolj most UPG tokent!

Upgrates (UPG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Upgrates (UPG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.11K $ 17.11K $ 17.11K Teljes tokenszám: $ 901.71M $ 901.71M $ 901.71M Keringésben lévő tokenszám: $ 901.71M $ 901.71M $ 901.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.11K $ 17.11K $ 17.11K Minden idők csúcspontja: $ 0.01090032 $ 0.01090032 $ 0.01090032 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Upgrates (UPG) áráról

Upgrates (UPG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Upgrates (UPG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UPG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UPG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UPG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UPG token élő árfolyamát!

UPG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UPG kapcsán? UPG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UPG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

