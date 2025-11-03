Unstable States Dollar (USD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002641 $ 0.00002641 $ 0.00002641 24h alacsony $ 0.00003377 $ 0.00003377 $ 0.00003377 24h magas 24h alacsony $ 0.00002641$ 0.00002641 $ 0.00002641 24h magas $ 0.00003377$ 0.00003377 $ 0.00003377 Minden idők csúcspontja $ 0.0019021$ 0.0019021 $ 0.0019021 Legalacsonyabb ár $ 0.00002641$ 0.00002641 $ 0.00002641 Árváltozás (1H) -0.97% Árváltozás (1D) -20.91% Árváltozás (7D) -22.90% Árváltozás (7D) -22.90%

Unstable States Dollar (USD) valós idejű ár: $0.00002653. Az elmúlt 24 órában, a(z)USD legalacsonyabb ára $ 0.00002641, legmagasabb ára pedig $ 0.00003377 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USD valaha volt legmagasabb ára $ 0.0019021, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002641 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USD változása a következő volt: -0.97% az elmúlt órában, -20.91% az elmúlt 24 órában, és -22.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unstable States Dollar (USD) piaci információk

Piaci érték $ 26.52K$ 26.52K $ 26.52K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 26.52K$ 26.52K $ 26.52K Forgalomban lévő készlet 999.70M 999.70M 999.70M Teljes tokenszám 999,704,070.541339 999,704,070.541339 999,704,070.541339

A(z) Unstable States Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 26.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USD keringésben lévő tokenszáma 999.70M, és a teljes tokenszám 999704070.541339. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.52K.