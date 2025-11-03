TőzsdeDEX+
A(z) élő Unstable States Dollar ár ma 0.00002653 USD. Kövesd nyomon a(z) USD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: USD

USD árinformációk

Mi a(z) USD

USD hivatalos webhely

USD tokenomikai adatai

USD árelőrejelzés

Unstable States Dollar Logó

Unstable States Dollar Ár (USD)

Nem listázott

1 USD-USD élő ár:

--
----
-22.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Unstable States Dollar (USD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:52:30 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00002641
$ 0.00002641$ 0.00002641
24h alacsony
$ 0.00003377
$ 0.00003377$ 0.00003377
24h magas

$ 0.00002641
$ 0.00002641$ 0.00002641

$ 0.00003377
$ 0.00003377$ 0.00003377

$ 0.0019021
$ 0.0019021$ 0.0019021

$ 0.00002641
$ 0.00002641$ 0.00002641

-0.97%

-20.91%

-22.90%

-22.90%

Unstable States Dollar (USD) valós idejű ár: $0.00002653. Az elmúlt 24 órában, a(z)USD legalacsonyabb ára $ 0.00002641, legmagasabb ára pedig $ 0.00003377 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USD valaha volt legmagasabb ára $ 0.0019021, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002641 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USD változása a következő volt: -0.97% az elmúlt órában, -20.91% az elmúlt 24 órában, és -22.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unstable States Dollar (USD) piaci információk

$ 26.52K
$ 26.52K$ 26.52K

--
----

$ 26.52K
$ 26.52K$ 26.52K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,070.541339
999,704,070.541339 999,704,070.541339

A(z) Unstable States Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 26.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USD keringésben lévő tokenszáma 999.70M, és a teljes tokenszám 999704070.541339. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.52K.

Unstable States Dollar (USD) árelőzmények USD

A(z) Unstable States DollarUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Unstable States Dollar USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000187954.
A(z) Unstable States Dollar USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000254569.
A(z) Unstable States Dollar USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-20.91%
30 nap$ -0.0000187954-70.84%
60 nap$ -0.0000254569-95.95%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Unstable States Dollar (USD) Erőforrás

Hivatalos webhely

Unstable States Dollar árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Unstable States Dollar (USD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Unstable States Dollar (USD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Unstable States Dollar rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Unstable States Dollar árelőrejelzését most!

USD helyi valutákra

Unstable States Dollar (USD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Unstable States Dollar (USD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Unstable States Dollar (USD)

Mennyit ér ma a(z) Unstable States Dollar (USD)?
A(z) élő USD ár a(z) USD esetében 0.00002653 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) USD ára a(z) USD esetében?
A(z) USD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00002653. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Unstable States Dollar piaci plafonja?
A(z) USD piaci plafonja $ 26.52K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) USD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) USD keringésben lévő tokenszáma 999.70M USD.
Mi volt a(z) USD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) USD mindenkori legmagasabb ára 0.0019021 USD.
Mi volt a(z) USD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) USD mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002641 USD.
Mekkora a(z) USD kereskedési volumene?
A(z) USD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) USD ára emelkedni fog idén?
A(z) USD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:52:30 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

