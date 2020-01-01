Unknown AI (UNAI) tokenomikai adatai
Unknown AI (UNAI) tokennel kapcsolatos információk
UNAI is a decentralized AI powered ecosystem that offers users a wide array of tools for AI creation, design, interaction and play. It focuses on transparency, innovation and user-friendliness, making advanced AI accessible to both individuals and businesses. The platform enables users to create custom AI bots that can generate on-brand AI images & chats, moderation tools, audit cryptocurrency smart contracts and engage in AI driven gaming experiences. With continuous development and integration of the latest AI advancements.
Unknown AI (UNAI) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Unknown AI (UNAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Unknown AI (UNAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Unknown AI (UNAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó UNAI tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező UNAI token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) UNAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UNAI token élő árfolyamát!
UNAI árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UNAI kapcsán? UNAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
