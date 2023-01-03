Uniwhale (UNW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Uniwhale (UNW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Uniwhale (UNW) tokennel kapcsolatos információk Uniwhale is an oracle-based decentralized on-chain perpetual trading exchange where you can trade, with up to 200x leverage, BTC, ETH, and many mainstream crypto assets, directly from your wallet. Compare to our competition, We offer some of the highest leverage on the market, up to 200x on crypto assets, all directly from your wallet.

We use Pyth, which has much lower latency than other oracles, which makes it far better suited to leverage trading.

Our liquidity pool is anchored to USDT, but you can provide liquidity or post margins in likes of USDC, BUSD, etc. Uniwhale was founded in 2022 by a team of crypto / finance / web experts, who set out to build a platform that provides high leverage perpetual trading, without credit risk, with lower risk of liquidation and zero price impact. On January 3, 2023, we launched Testnet on BNB Smart Chain, followed by the Mainnet launch on March 6, 2023. Currently, we offer 6 trading pairs (ETH/USD, BTC/USD, BNB/USD, MATIC/USD, SOL/USD, APT/USD). Since our launch on Mar 6, 2023, the total trading volume is, as of Mar 20, 2023, more than $30 million, generating almost $30,000 trading fees, based on more than 2,400 trades by 171 unique traders. Data source: https://dune.com/uniwhale/uniwhale-overview Following a successful mainnet launch, we are now executing our product roadmap that integrates automated trading strategies, aggregates other oracle providers, launches a mobile app and expands into likes of Arbitrum, Polygon and Avalanche. UNW is our tradeable and transferrable token. Its holders can stake UNW to participate in the distribution of the value accrued as well as in the token emission. However, UNW is not the governance token. Its holders must convert UNW into esUNW in order to participate in the governance. UNW can be converted into esUNW anytime. Hivatalos webhely: https://www.uniwhale.co Fehér könyv: https://docs.uniwhale.co Vásárolj most UNW tokent!

Uniwhale (UNW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Uniwhale (UNW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.81K $ 15.81K $ 15.81K Teljes tokenszám: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M Keringésben lévő tokenszám: $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.83K $ 16.83K $ 16.83K Minden idők csúcspontja: $ 0.984857 $ 0.984857 $ 0.984857 Minden idők mélypontja: $ 0.00144181 $ 0.00144181 $ 0.00144181 Jelenlegi ár: $ 0.00188789 $ 0.00188789 $ 0.00188789 További tudnivalók a(z) Uniwhale (UNW) áráról

Uniwhale (UNW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Uniwhale (UNW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UNW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UNW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UNW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UNW token élő árfolyamát!

UNW árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UNW kapcsán? UNW-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UNW tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

