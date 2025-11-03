TőzsdeDEX+
A(z) élő Universe Of Gamers ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) UOG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UOG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UOG

UOG árinformációk

Mi a(z) UOG

UOG fehér könyv

UOG hivatalos webhely

UOG tokenomikai adatai

UOG árelőrejelzés

Universe Of Gamers Logó

Universe Of Gamers Ár (UOG)

Nem listázott

1 UOG-USD élő ár:

$0.00030361
$0.00030361
-10.10%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Universe Of Gamers (UOG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:52:16 (UTC+8)

Universe Of Gamers (UOG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-5.35%

-10.12%

-24.91%

-24.91%

Universe Of Gamers (UOG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)UOG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UOG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UOG változása a következő volt: -5.35% az elmúlt órában, -10.12% az elmúlt 24 órában, és -24.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Universe Of Gamers (UOG) piaci információk

$ 303.74K
$ 303.74K

--
--

$ 303.74K
$ 303.74K

1000.00M
1000.00M

999,999,916.812457
999,999,916.812457

A(z) Universe Of Gamers jelenlegi piaci plafonja $ 303.74K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UOG keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999916.812457. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 303.74K.

Universe Of Gamers (UOG) árelőzmények USD

A(z) Universe Of GamersUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Universe Of Gamers USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Universe Of Gamers USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Universe Of Gamers USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.12%
30 nap$ 0-37.68%
60 nap$ 0-40.34%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Universe Of Gamers (UOG)

$UOG (Universe of Gamers) is a revolutionary utility token that bridges the fast-growing online gaming industry with the world of crypto investment. Built on the fast, scalable, and low-cost Solana blockchain, $UOG fuels a sustainable and interconnected ecosystem of NFT games, digital assets, and developer tools. The project is committed to delivering real, functional blockchain-gaming integration, not just hype.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Universe Of Gamers (UOG) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Universe Of Gamers árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Universe Of Gamers (UOG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Universe Of Gamers (UOG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Universe Of Gamers rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Universe Of Gamers árelőrejelzését most!

UOG helyi valutákra

Universe Of Gamers (UOG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Universe Of Gamers (UOG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UOG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Universe Of Gamers (UOG)

Mennyit ér ma a(z) Universe Of Gamers (UOG)?
A(z) élő UOG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UOG ára a(z) USD esetében?
A(z) UOG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Universe Of Gamers piaci plafonja?
A(z) UOG piaci plafonja $ 303.74K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UOG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UOG keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) UOG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UOG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) UOG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UOG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) UOG kereskedési volumene?
A(z) UOG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UOG ára emelkedni fog idén?
A(z) UOG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UOG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:52:16 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,896.83

$3,740.84

$177.54

$1.0617

$0.9998

$107,896.83

$3,740.84

$177.54

$86.32

$2.4449

$0.00000

$0.00000

$0.0333

$0.05840

$0.10260

$0.000000001994

$0.0000522

$0.00005570

$0.0009951

$0.000000000495

