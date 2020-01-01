Universal ETH (UNIETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Universal ETH (UNIETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Universal ETH (UNIETH) tokennel kapcsolatos információk Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. Hivatalos webhely: https://unieth.rockx.com Vásárolj most UNIETH tokent!

Universal ETH (UNIETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Universal ETH (UNIETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 53.19M $ 53.19M $ 53.19M Teljes tokenszám: $ 11.26K $ 11.26K $ 11.26K Keringésben lévő tokenszám: $ 11.26K $ 11.26K $ 11.26K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.19M $ 53.19M $ 53.19M Minden idők csúcspontja: $ 5,430.83 $ 5,430.83 $ 5,430.83 Minden idők mélypontja: $ 1,525.18 $ 1,525.18 $ 1,525.18 Jelenlegi ár: $ 4,725.55 $ 4,725.55 $ 4,725.55 További tudnivalók a(z) Universal ETH (UNIETH) áráról

Universal ETH (UNIETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Universal ETH (UNIETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UNIETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UNIETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UNIETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UNIETH token élő árfolyamát!

