Universal BTC (UNIBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Universal BTC (UNIBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Universal BTC (UNIBTC) tokennel kapcsolatos információk A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC. Hivatalos webhely: https://www.bedrock.technology/ Fehér könyv: https://docs.bedrock.technology/ Vásárolj most UNIBTC tokent!

Universal BTC (UNIBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Universal BTC (UNIBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 223.54M $ 223.54M $ 223.54M Teljes tokenszám: $ 2.03K $ 2.03K $ 2.03K Keringésben lévő tokenszám: $ 2.03K $ 2.03K $ 2.03K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 223.54M $ 223.54M $ 223.54M Minden idők csúcspontja: $ 124,390 $ 124,390 $ 124,390 Minden idők mélypontja: $ 35,703 $ 35,703 $ 35,703 Jelenlegi ár: $ 110,258 $ 110,258 $ 110,258 További tudnivalók a(z) Universal BTC (UNIBTC) áráról

Universal BTC (UNIBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Universal BTC (UNIBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UNIBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UNIBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UNIBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UNIBTC token élő árfolyamát!

UNIBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UNIBTC kapcsán? UNIBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UNIBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

