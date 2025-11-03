UnitedHealth xStock (UNHX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 340.36 24h alacsony $ 342.92 24h magas Minden idők csúcspontja $ 388.84 Legalacsonyabb ár $ 234.96 Árváltozás (1H) -0.13% Árváltozás (1D) +0.12% Árváltozás (7D) -6.27%

UnitedHealth xStock (UNHX) valós idejű ár: $341.8. Az elmúlt 24 órában, a(z)UNHX legalacsonyabb ára $ 340.36, legmagasabb ára pedig $ 342.92 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UNHX valaha volt legmagasabb ára $ 388.84, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 234.96 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UNHX változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, +0.12% az elmúlt 24 órában, és -6.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UnitedHealth xStock (UNHX) piaci információk

Piaci érték $ 543.60K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.45M Forgalomban lévő készlet 1.59K Teljes tokenszám 24,729.184313984

A(z) UnitedHealth xStock jelenlegi piaci plafonja $ 543.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UNHX keringésben lévő tokenszáma 1.59K, és a teljes tokenszám 24729.184313984. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.45M.