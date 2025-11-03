TőzsdeDEX+
A(z) élő United States of Memerica ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MEMERICA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEMERICA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő United States of Memerica ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MEMERICA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEMERICA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MEMERICA

MEMERICA árinformációk

Mi a(z) MEMERICA

MEMERICA hivatalos webhely

MEMERICA tokenomikai adatai

MEMERICA árelőrejelzés

United States of Memerica Logó

United States of Memerica Ár (MEMERICA)

Nem listázott

1 MEMERICA-USD élő ár:

--
----
-1.40%1D
mexc

USD
United States of Memerica (MEMERICA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:52:02 (UTC+8)

United States of Memerica (MEMERICA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-1.40%

-6.56%

-6.56%

United States of Memerica (MEMERICA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEMERICA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEMERICA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEMERICA változása a következő volt: -0.17% az elmúlt órában, -1.40% az elmúlt 24 órában, és -6.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

United States of Memerica (MEMERICA) piaci információk

$ 160.92K
$ 160.92K$ 160.92K

--
----

$ 160.92K
$ 160.92K$ 160.92K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) United States of Memerica jelenlegi piaci plafonja $ 160.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEMERICA keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 160.92K.

United States of Memerica (MEMERICA) árelőzmények USD

A(z) United States of MemericaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) United States of Memerica USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) United States of Memerica USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) United States of Memerica USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.40%
30 nap$ 0+49.26%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) United States of Memerica (MEMERICA)

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

United States of Memerica (MEMERICA) Erőforrás

Hivatalos webhely

United States of Memerica árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) United States of Memerica (MEMERICA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) United States of Memerica (MEMERICA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) United States of Memerica rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) United States of Memerica árelőrejelzését most!

MEMERICA helyi valutákra

United States of Memerica (MEMERICA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) United States of Memerica (MEMERICA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEMERICA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: United States of Memerica (MEMERICA)

Mennyit ér ma a(z) United States of Memerica (MEMERICA)?
A(z) élő MEMERICA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MEMERICA ára a(z) USD esetében?
A(z) MEMERICA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) United States of Memerica piaci plafonja?
A(z) MEMERICA piaci plafonja $ 160.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MEMERICA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MEMERICA keringésben lévő tokenszáma 100.00B USD.
Mi volt a(z) MEMERICA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MEMERICA mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) MEMERICA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MEMERICA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MEMERICA kereskedési volumene?
A(z) MEMERICA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MEMERICA ára emelkedni fog idén?
A(z) MEMERICA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MEMERICA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:52:02 (UTC+8)

United States of Memerica (MEMERICA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

