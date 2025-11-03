Unit Solana (USOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 176.94 $ 176.94 $ 176.94 24h alacsony $ 188.77 $ 188.77 $ 188.77 24h magas 24h alacsony $ 176.94$ 176.94 $ 176.94 24h magas $ 188.77$ 188.77 $ 188.77 Minden idők csúcspontja $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Legalacsonyabb ár $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Árváltozás (1H) -1.08% Árváltozás (1D) -5.26% Árváltozás (7D) -13.17% Árváltozás (7D) -13.17%

Unit Solana (USOL) valós idejű ár: $177.21. Az elmúlt 24 órában, a(z)USOL legalacsonyabb ára $ 176.94, legmagasabb ára pedig $ 188.77 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USOL valaha volt legmagasabb ára $ 253.02, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 143.23 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USOL változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, -5.26% az elmúlt 24 órában, és -13.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unit Solana (USOL) piaci információk

Piaci érték $ 24.70M$ 24.70M $ 24.70M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 88.61B$ 88.61B $ 88.61B Forgalomban lévő készlet 139.36K 139.36K 139.36K Teljes tokenszám 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A(z) Unit Solana jelenlegi piaci plafonja $ 24.70M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USOL keringésben lévő tokenszáma 139.36K, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 88.61B.