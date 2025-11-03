Unit Plasma (UXPL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.252974 $ 0.252974 $ 0.252974 24h alacsony $ 0.301267 $ 0.301267 $ 0.301267 24h magas 24h alacsony $ 0.252974$ 0.252974 $ 0.252974 24h magas $ 0.301267$ 0.301267 $ 0.301267 Minden idők csúcspontja $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Legalacsonyabb ár $ 0.252974$ 0.252974 $ 0.252974 Árváltozás (1H) -1.86% Árváltozás (1D) -16.01% Árváltozás (7D) -35.22% Árváltozás (7D) -35.22%

Unit Plasma (UXPL) valós idejű ár: $0.252966. Az elmúlt 24 órában, a(z)UXPL legalacsonyabb ára $ 0.252974, legmagasabb ára pedig $ 0.301267 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UXPL valaha volt legmagasabb ára $ 1.57, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.252974 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UXPL változása a következő volt: -1.86% az elmúlt órában, -16.01% az elmúlt 24 órában, és -35.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unit Plasma (UXPL) piaci információk

Piaci érték $ 91.31M$ 91.31M $ 91.31M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.54B$ 2.54B $ 2.54B Forgalomban lévő készlet 360.06M 360.06M 360.06M Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Unit Plasma jelenlegi piaci plafonja $ 91.31M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UXPL keringésben lévő tokenszáma 360.06M, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.54B.