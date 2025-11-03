TőzsdeDEX+
A(z) élő Unit Plasma ár ma 0.252966 USD. Kövesd nyomon a(z) UXPL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UXPL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Unit Plasma Ár (UXPL)

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Unit Plasma (UXPL) árinformáció (USD)

Unit Plasma (UXPL) valós idejű ár: $0.252966. Az elmúlt 24 órában, a(z)UXPL legalacsonyabb ára $ 0.252974, legmagasabb ára pedig $ 0.301267 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UXPL valaha volt legmagasabb ára $ 1.57, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.252974 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UXPL változása a következő volt: -1.86% az elmúlt órában, -16.01% az elmúlt 24 órában, és -35.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unit Plasma (UXPL) piaci információk

A(z) Unit Plasma jelenlegi piaci plafonja $ 91.31M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UXPL keringésben lévő tokenszáma 360.06M, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.54B.

Unit Plasma (UXPL) árelőzmények USD

Mi a(z) Unit Plasma (UXPL)

Unit Plasma árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Unit Plasma (UXPL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Unit Plasma (UXPL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Unit Plasma rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Unit Plasma (UXPL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Unit Plasma (UXPL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UXPL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Unit Plasma (UXPL)

Mennyit ér ma a(z) Unit Plasma (UXPL)?
A(z) élő UXPL ár a(z) USD esetében 0.252966 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UXPL ára a(z) USD esetében?
A(z) UXPL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.252966. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Unit Plasma piaci plafonja?
A(z) UXPL piaci plafonja $ 91.31M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UXPL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UXPL keringésben lévő tokenszáma 360.06M USD.
Mi volt a(z) UXPL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UXPL mindenkori legmagasabb ára 1.57 USD.
Mi volt a(z) UXPL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UXPL mindenkori legalacsonyabb ára 0.252974 USD.
Mekkora a(z) UXPL kereskedési volumene?
A(z) UXPL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UXPL ára emelkedni fog idén?
A(z) UXPL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UXPL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:51:33 (UTC+8)

Unit Plasma (UXPL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

