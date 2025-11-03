Unit Fartcoin (UFART) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.303586 24h alacsony $ 0.339317 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.69 Legalacsonyabb ár $ 0.303586 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) -8.53% Árváltozás (7D) -25.84%

Unit Fartcoin (UFART) valós idejű ár: $0.307898. Az elmúlt 24 órában, a(z)UFART legalacsonyabb ára $ 0.303586, legmagasabb ára pedig $ 0.339317 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UFART valaha volt legmagasabb ára $ 1.69, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.303586 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UFART változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -8.53% az elmúlt 24 órában, és -25.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unit Fartcoin (UFART) piaci információk

Piaci érték $ 24.46M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 305.36M Forgalomban lévő készlet 80.10M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Unit Fartcoin jelenlegi piaci plafonja $ 24.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UFART keringésben lévő tokenszáma 80.10M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 305.36M.