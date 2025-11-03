TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Unit Fartcoin ár ma 0.307898 USD. Kövesd nyomon a(z) UFART USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UFART ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Unit Fartcoin ár ma 0.307898 USD. Kövesd nyomon a(z) UFART USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UFART ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UFART

UFART árinformációk

Mi a(z) UFART

UFART tokenomikai adatai

UFART árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Unit Fartcoin Logó

Unit Fartcoin Ár (UFART)

Nem listázott

1 UFART-USD élő ár:

$0.305357
$0.305357$0.305357
-9.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Unit Fartcoin (UFART) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:51:25 (UTC+8)

Unit Fartcoin (UFART) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.303586
$ 0.303586$ 0.303586
24h alacsony
$ 0.339317
$ 0.339317$ 0.339317
24h magas

$ 0.303586
$ 0.303586$ 0.303586

$ 0.339317
$ 0.339317$ 0.339317

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 0.303586
$ 0.303586$ 0.303586

-0.00%

-8.53%

-25.84%

-25.84%

Unit Fartcoin (UFART) valós idejű ár: $0.307898. Az elmúlt 24 órában, a(z)UFART legalacsonyabb ára $ 0.303586, legmagasabb ára pedig $ 0.339317 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UFART valaha volt legmagasabb ára $ 1.69, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.303586 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UFART változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -8.53% az elmúlt 24 órában, és -25.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unit Fartcoin (UFART) piaci információk

$ 24.46M
$ 24.46M$ 24.46M

--
----

$ 305.36M
$ 305.36M$ 305.36M

80.10M
80.10M 80.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Unit Fartcoin jelenlegi piaci plafonja $ 24.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UFART keringésben lévő tokenszáma 80.10M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 305.36M.

Unit Fartcoin (UFART) árelőzmények USD

A(z) Unit FartcoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0287423477718905.
A(z) Unit Fartcoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1616209868.
A(z) Unit Fartcoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1858082529.
A(z) Unit Fartcoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.6720104752677764.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0287423477718905-8.53%
30 nap$ -0.1616209868-52.49%
60 nap$ -0.1858082529-60.34%
90 nap$ -0.6720104752677764-68.57%

Mi a(z) Unit Fartcoin (UFART)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Unit Fartcoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Unit Fartcoin (UFART) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Unit Fartcoin (UFART) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Unit Fartcoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Unit Fartcoin árelőrejelzését most!

UFART helyi valutákra

Unit Fartcoin (UFART) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Unit Fartcoin (UFART) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UFART token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Unit Fartcoin (UFART)

Mennyit ér ma a(z) Unit Fartcoin (UFART)?
A(z) élő UFART ár a(z) USD esetében 0.307898 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UFART ára a(z) USD esetében?
A(z) UFART jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.307898. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Unit Fartcoin piaci plafonja?
A(z) UFART piaci plafonja $ 24.46M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UFART keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UFART keringésben lévő tokenszáma 80.10M USD.
Mi volt a(z) UFART mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UFART mindenkori legmagasabb ára 1.69 USD.
Mi volt a(z) UFART mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UFART mindenkori legalacsonyabb ára 0.303586 USD.
Mekkora a(z) UFART kereskedési volumene?
A(z) UFART élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UFART ára emelkedni fog idén?
A(z) UFART a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UFART árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:51:25 (UTC+8)

Unit Fartcoin (UFART) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,855.90
$107,855.90$107,855.90

-2.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.20
$3,740.20$3,740.20

-2.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.48
$177.48$177.48

-3.42%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0579
$1.0579$1.0579

-16.16%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,855.90
$107,855.90$107,855.90

-2.04%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.20
$3,740.20$3,740.20

-2.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.48
$177.48$177.48

-3.42%

DASH Logó

DASH

DASH

$86.00
$86.00$86.00

-2.93%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4439
$2.4439$2.4439

-2.24%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0333
$0.0333$0.0333

-33.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05840
$0.05840$0.05840

+192.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10453
$0.10453$0.10453

+26.53%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001994
$0.000000001994$0.000000001994

+358.39%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005626
$0.00005626$0.00005626

+53.67%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010188
$0.0010188$0.0010188

+32.84%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000494
$0.000000000494$0.000000000494

+26.99%