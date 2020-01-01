Unisocks (SOCKS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Unisocks (SOCKS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Unisocks (SOCKS) tokennel kapcsolatos információk $SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH. Hivatalos webhely: https://unisocks.exchange/ Vásárolj most SOCKS tokent!

Unisocks (SOCKS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Unisocks (SOCKS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Teljes tokenszám: $ 298.99 $ 298.99 $ 298.99 Keringésben lévő tokenszám: $ 298.99 $ 298.99 $ 298.99 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Minden idők csúcspontja: $ 198,759 $ 198,759 $ 198,759 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 14,204.49 $ 14,204.49 $ 14,204.49 További tudnivalók a(z) Unisocks (SOCKS) áráról

Unisocks (SOCKS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Unisocks (SOCKS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOCKS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOCKS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOCKS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOCKS token élő árfolyamát!

SOCKS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOCKS kapcsán? SOCKS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOCKS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

