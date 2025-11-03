TőzsdeDEX+
A(z) élő UniLend Finance ár ma 0.00351998 USD. Kövesd nyomon a(z) UFT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UFT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UFT

UFT árinformációk

Mi a(z) UFT

UFT hivatalos webhely

UFT tokenomikai adatai

UFT árelőrejelzés

UniLend Finance Logó

UniLend Finance Ár (UFT)

Nem listázott

1 UFT-USD élő ár:

$0.00352179
-5.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
UniLend Finance (UFT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:51:17 (UTC+8)

UniLend Finance (UFT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00350442
24h alacsony
$ 0.00441678
24h magas

$ 0.00350442
$ 0.00441678
$ 4.47
$ 0.0028792
-0.19%

-5.18%

-21.58%

-21.58%

UniLend Finance (UFT) valós idejű ár: $0.00351998. Az elmúlt 24 órában, a(z)UFT legalacsonyabb ára $ 0.00350442, legmagasabb ára pedig $ 0.00441678 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UFT valaha volt legmagasabb ára $ 4.47, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0028792 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UFT változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, -5.18% az elmúlt 24 órában, és -21.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UniLend Finance (UFT) piaci információk

$ 352.00K
--
$ 352.00K
100.00M
100,000,000.0
A(z) UniLend Finance jelenlegi piaci plafonja $ 352.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UFT keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 352.00K.

UniLend Finance (UFT) árelőzmények USD

A(z) UniLend FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000192580182480263.
A(z) UniLend Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007064550.
A(z) UniLend Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000646497.
A(z) UniLend Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000986486568669022.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000192580182480263-5.18%
30 nap$ -0.0007064550-20.06%
60 nap$ -0.0000646497-1.83%
90 nap$ -0.000986486568669022-21.89%

Mi a(z) UniLend Finance (UFT)

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

UniLend Finance (UFT) Erőforrás

Hivatalos webhely

UniLend Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) UniLend Finance (UFT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) UniLend Finance (UFT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) UniLend Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) UniLend Finance árelőrejelzését most!

UFT helyi valutákra

UniLend Finance (UFT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) UniLend Finance (UFT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UFT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: UniLend Finance (UFT)

Mennyit ér ma a(z) UniLend Finance (UFT)?
A(z) élő UFT ár a(z) USD esetében 0.00351998 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UFT ára a(z) USD esetében?
A(z) UFT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00351998. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) UniLend Finance piaci plafonja?
A(z) UFT piaci plafonja $ 352.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UFT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UFT keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) UFT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UFT mindenkori legmagasabb ára 4.47 USD.
Mi volt a(z) UFT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UFT mindenkori legalacsonyabb ára 0.0028792 USD.
Mekkora a(z) UFT kereskedési volumene?
A(z) UFT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UFT ára emelkedni fog idén?
A(z) UFT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UFT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:51:17 (UTC+8)

UniLend Finance (UFT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

