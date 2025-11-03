UniLend Finance (UFT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00350442 $ 0.00350442 $ 0.00350442 24h alacsony $ 0.00441678 $ 0.00441678 $ 0.00441678 24h magas 24h alacsony $ 0.00350442$ 0.00350442 $ 0.00350442 24h magas $ 0.00441678$ 0.00441678 $ 0.00441678 Minden idők csúcspontja $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Legalacsonyabb ár $ 0.0028792$ 0.0028792 $ 0.0028792 Árváltozás (1H) -0.19% Árváltozás (1D) -5.18% Árváltozás (7D) -21.58% Árváltozás (7D) -21.58%

UniLend Finance (UFT) valós idejű ár: $0.00351998. Az elmúlt 24 órában, a(z)UFT legalacsonyabb ára $ 0.00350442, legmagasabb ára pedig $ 0.00441678 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UFT valaha volt legmagasabb ára $ 4.47, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0028792 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UFT változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, -5.18% az elmúlt 24 órában, és -21.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UniLend Finance (UFT) piaci információk

Piaci érték $ 352.00K$ 352.00K $ 352.00K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 352.00K$ 352.00K $ 352.00K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) UniLend Finance jelenlegi piaci plafonja $ 352.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UFT keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 352.00K.