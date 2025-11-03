Unicorn Pussy (UP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0,00006604$ 0,00006604 $ 0,00006604 Legalacsonyabb ár $ 0,00001613$ 0,00001613 $ 0,00001613 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) %0,00 Árváltozás (7D) %0,00

Unicorn Pussy (UP) valós idejű ár: $0,0000165. Az elmúlt 24 órában, a(z)UP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UP valaha volt legmagasabb ára $ 0,00006604, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0,00001613 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és %0,00 az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unicorn Pussy (UP) piaci információk

Piaci érték $ 16,50K$ 16,50K $ 16,50K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16,50K$ 16,50K $ 16,50K Forgalomban lévő készlet 1,00B 1,00B 1,00B Teljes tokenszám 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A(z) Unicorn Pussy jelenlegi piaci plafonja $ 16,50K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UP keringésben lévő tokenszáma 1,00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16,50K.