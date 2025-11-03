Unicorn Meat (W🍖) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00911992 $ 0.00911992 $ 0.00911992 24h alacsony $ 0.00932968 $ 0.00932968 $ 0.00932968 24h magas 24h alacsony $ 0.00911992$ 0.00911992 $ 0.00911992 24h magas $ 0.00932968$ 0.00932968 $ 0.00932968 Minden idők csúcspontja $ 0.01772418$ 0.01772418 $ 0.01772418 Legalacsonyabb ár $ 0.00259296$ 0.00259296 $ 0.00259296 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) -1.53% Árváltozás (7D) -9.84% Árváltozás (7D) -9.84%

Unicorn Meat (W🍖) valós idejű ár: $0.00911992. Az elmúlt 24 órában, a(z)W🍖 legalacsonyabb ára $ 0.00911992, legmagasabb ára pedig $ 0.00932968 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) W🍖 valaha volt legmagasabb ára $ 0.01772418, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00259296 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) W🍖 változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -1.53% az elmúlt 24 órában, és -9.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unicorn Meat (W🍖) piaci információk

Piaci érték $ 911.91K$ 911.91K $ 911.91K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 911.91K$ 911.91K $ 911.91K Forgalomban lévő készlet 99.99M 99.99M 99.99M Teljes tokenszám 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

A(z) Unicorn Meat jelenlegi piaci plafonja $ 911.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) W🍖 keringésben lévő tokenszáma 99.99M, és a teljes tokenszám 99990775.43. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 911.91K.