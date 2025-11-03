TőzsdeDEX+
A(z) élő Unicorn Meat ár ma 0.00911992 USD. Kövesd nyomon a(z) W🍖 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) W🍖 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: W🍖

W🍖 árinformációk

Mi a(z) W🍖

W🍖 fehér könyv

W🍖 hivatalos webhely

W🍖 tokenomikai adatai

W🍖 árelőrejelzés

Unicorn Meat Logó

Unicorn Meat Ár (W🍖)

Nem listázott

1 W🍖-USD élő ár:

$0.00911992
$0.00911992
-1.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Unicorn Meat (W🍖) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:51:10 (UTC+8)

Unicorn Meat (W🍖) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00911992
$ 0.00911992
24h alacsony
$ 0.00932968
$ 0.00932968
24h magas

$ 0.00911992
$ 0.00911992

$ 0.00932968
$ 0.00932968

$ 0.01772418
$ 0.01772418

$ 0.00259296
$ 0.00259296

0.00%

-1.53%

-9.84%

-9.84%

Unicorn Meat (W🍖) valós idejű ár: $0.00911992. Az elmúlt 24 órában, a(z)W🍖 legalacsonyabb ára $ 0.00911992, legmagasabb ára pedig $ 0.00932968 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) W🍖 valaha volt legmagasabb ára $ 0.01772418, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00259296 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) W🍖 változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -1.53% az elmúlt 24 órában, és -9.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unicorn Meat (W🍖) piaci információk

$ 911.91K
$ 911.91K

--
----

$ 911.91K
$ 911.91K

99.99M
99.99M

99,990,775.43
99,990,775.43

A(z) Unicorn Meat jelenlegi piaci plafonja $ 911.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) W🍖 keringésben lévő tokenszáma 99.99M, és a teljes tokenszám 99990775.43. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 911.91K.

Unicorn Meat (W🍖) árelőzmények USD

A(z) Unicorn MeatUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000142448845978351.
A(z) Unicorn Meat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0016758518.
A(z) Unicorn Meat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0018829670.
A(z) Unicorn Meat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00275214035327355.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000142448845978351-1.53%
30 nap$ -0.0016758518-18.37%
60 nap$ -0.0018829670-20.64%
90 nap$ -0.00275214035327355-23.18%

Mi a(z) Unicorn Meat (W🍖)

Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Unicorn Meat (W🍖) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Unicorn Meat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Unicorn Meat (W🍖) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Unicorn Meat (W🍖) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Unicorn Meat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Unicorn Meat árelőrejelzését most!

W🍖 helyi valutákra

Unicorn Meat (W🍖) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Unicorn Meat (W🍖) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) W🍖 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Unicorn Meat (W🍖)

Mennyit ér ma a(z) Unicorn Meat (W🍖)?
A(z) élő W🍖 ár a(z) USD esetében 0.00911992 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) W🍖 ára a(z) USD esetében?
A(z) W🍖 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00911992. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Unicorn Meat piaci plafonja?
A(z) W🍖 piaci plafonja $ 911.91K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) W🍖 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) W🍖 keringésben lévő tokenszáma 99.99M USD.
Mi volt a(z) W🍖 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) W🍖 mindenkori legmagasabb ára 0.01772418 USD.
Mi volt a(z) W🍖 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) W🍖 mindenkori legalacsonyabb ára 0.00259296 USD.
Mekkora a(z) W🍖 kereskedési volumene?
A(z) W🍖 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) W🍖 ára emelkedni fog idén?
A(z) W🍖 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) W🍖 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:51:10 (UTC+8)

Unicorn Meat (W🍖) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,864.35

$3,740.41

$177.65

$1.0579

$0.9998

$107,864.35

$3,740.41

$177.65

$85.60

$2.4441

$0.00000

$0.00000

$0.0333

$0.05840

$0.10390

$0.000000001994

$0.0000522

$0.00005655

$0.0010188

$0.000000000494

