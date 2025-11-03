TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő UNEMPLOYED COIN ár ma 0.00001005 USD. Kövesd nyomon a(z) UNEMPLOYED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UNEMPLOYED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő UNEMPLOYED COIN ár ma 0.00001005 USD. Kövesd nyomon a(z) UNEMPLOYED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UNEMPLOYED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UNEMPLOYED

UNEMPLOYED árinformációk

Mi a(z) UNEMPLOYED

UNEMPLOYED hivatalos webhely

UNEMPLOYED tokenomikai adatai

UNEMPLOYED árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

UNEMPLOYED COIN Logó

UNEMPLOYED COIN Ár (UNEMPLOYED)

Nem listázott

1 UNEMPLOYED-USD élő ár:

--
----
-3.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:19:54 (UTC+8)

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00001005
$ 0.00001005$ 0.00001005
24h alacsony
$ 0.00001051
$ 0.00001051$ 0.00001051
24h magas

$ 0.00001005
$ 0.00001005$ 0.00001005

$ 0.00001051
$ 0.00001051$ 0.00001051

$ 0.00068131
$ 0.00068131$ 0.00068131

$ 0.00001005
$ 0.00001005$ 0.00001005

--

-3.32%

-9.27%

-9.27%

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) valós idejű ár: $0.00001005. Az elmúlt 24 órában, a(z)UNEMPLOYED legalacsonyabb ára $ 0.00001005, legmagasabb ára pedig $ 0.00001051 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UNEMPLOYED valaha volt legmagasabb ára $ 0.00068131, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001005 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UNEMPLOYED változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -3.32% az elmúlt 24 órában, és -9.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) piaci információk

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

--
----

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

997.98M
997.98M 997.98M

997,981,570.97055
997,981,570.97055 997,981,570.97055

A(z) UNEMPLOYED COIN jelenlegi piaci plafonja $ 10.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UNEMPLOYED keringésben lévő tokenszáma 997.98M, és a teljes tokenszám 997981570.97055. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.03K.

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) árelőzmények USD

A(z) UNEMPLOYED COINUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) UNEMPLOYED COIN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000029929.
A(z) UNEMPLOYED COIN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000054870.
A(z) UNEMPLOYED COIN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000018555871386254224.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.32%
30 nap$ -0.0000029929-29.78%
60 nap$ -0.0000054870-54.59%
90 nap$ -0.000018555871386254224-64.86%

Mi a(z) UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) Erőforrás

Hivatalos webhely

UNEMPLOYED COIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) UNEMPLOYED COIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) UNEMPLOYED COIN árelőrejelzését most!

UNEMPLOYED helyi valutákra

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UNEMPLOYED token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Mennyit ér ma a(z) UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)?
A(z) élő UNEMPLOYED ár a(z) USD esetében 0.00001005 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UNEMPLOYED ára a(z) USD esetében?
A(z) UNEMPLOYED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001005. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) UNEMPLOYED COIN piaci plafonja?
A(z) UNEMPLOYED piaci plafonja $ 10.03K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UNEMPLOYED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UNEMPLOYED keringésben lévő tokenszáma 997.98M USD.
Mi volt a(z) UNEMPLOYED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UNEMPLOYED mindenkori legmagasabb ára 0.00068131 USD.
Mi volt a(z) UNEMPLOYED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UNEMPLOYED mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001005 USD.
Mekkora a(z) UNEMPLOYED kereskedési volumene?
A(z) UNEMPLOYED élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UNEMPLOYED ára emelkedni fog idén?
A(z) UNEMPLOYED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UNEMPLOYED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:19:54 (UTC+8)

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,636.91
$107,636.91$107,636.91

-2.24%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,726.83
$3,726.83$3,726.83

-3.28%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.12
$176.12$176.12

-4.16%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0342
$1.0342$1.0342

-18.04%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,726.83
$3,726.83$3,726.83

-3.28%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,636.91
$107,636.91$107,636.91

-2.24%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.12
$176.12$176.12

-4.16%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4171
$2.4171$2.4171

-3.31%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0342
$1.0342$1.0342

-18.04%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06727
$0.06727$0.06727

+572.70%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0234
$0.0234$0.0234

-91.89%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05593
$0.05593$0.05593

+1.28%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06727
$0.06727$0.06727

+572.70%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003180
$0.0003180$0.0003180

+59.00%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000193
$0.000000193$0.000000193

+60.83%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006147
$0.00006147$0.00006147

+67.90%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000820
$0.000000000820$0.000000000820

+88.50%