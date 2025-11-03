UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001005 $ 0.00001005 $ 0.00001005 24h alacsony $ 0.00001051 $ 0.00001051 $ 0.00001051 24h magas 24h alacsony $ 0.00001005$ 0.00001005 $ 0.00001005 24h magas $ 0.00001051$ 0.00001051 $ 0.00001051 Minden idők csúcspontja $ 0.00068131$ 0.00068131 $ 0.00068131 Legalacsonyabb ár $ 0.00001005$ 0.00001005 $ 0.00001005 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -3.32% Árváltozás (7D) -9.27% Árváltozás (7D) -9.27%

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) valós idejű ár: $0.00001005. Az elmúlt 24 órában, a(z)UNEMPLOYED legalacsonyabb ára $ 0.00001005, legmagasabb ára pedig $ 0.00001051 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UNEMPLOYED valaha volt legmagasabb ára $ 0.00068131, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001005 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UNEMPLOYED változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -3.32% az elmúlt 24 órában, és -9.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) piaci információk

Piaci érték $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Forgalomban lévő készlet 997.98M 997.98M 997.98M Teljes tokenszám 997,981,570.97055 997,981,570.97055 997,981,570.97055

A(z) UNEMPLOYED COIN jelenlegi piaci plafonja $ 10.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UNEMPLOYED keringésben lévő tokenszáma 997.98M, és a teljes tokenszám 997981570.97055. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.03K.