Underdog (UNDERDOG) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Underdog (UNDERDOG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Underdog (UNDERDOG) tokennel kapcsolatos információk

Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem.

The platform processes each new launch using a four-step analysis:

Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information.

Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references.

On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network.

Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights.

The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.

Hivatalos webhely:
https://underdogstory.xyz

Underdog (UNDERDOG) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Underdog (UNDERDOG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 13.93K
$ 13.93K$ 13.93K
Teljes tokenszám:
$ 993.48M
$ 993.48M$ 993.48M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 993.48M
$ 993.48M$ 993.48M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 13.93K
$ 13.93K$ 13.93K
Minden idők csúcspontja:
$ 0
$ 0$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

Underdog (UNDERDOG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Underdog (UNDERDOG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó UNDERDOG tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező UNDERDOG token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) UNDERDOG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UNDERDOG token élő árfolyamát!

UNDERDOG árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UNDERDOG kapcsán? UNDERDOG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.