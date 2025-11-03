TőzsdeDEX+
A(z) élő Unbagging The Ocean ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) UNBAGGED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UNBAGGED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UNBAGGED

UNBAGGED árinformációk

Mi a(z) UNBAGGED

UNBAGGED hivatalos webhely

UNBAGGED tokenomikai adatai

UNBAGGED árelőrejelzés

Unbagging The Ocean Ár (UNBAGGED)

1 UNBAGGED-USD élő ár:

--
----
+10.70%1D
USD
Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:50:53 (UTC+8)

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.25%

+10.75%

-1.05%

-1.05%

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)UNBAGGED legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UNBAGGED valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UNBAGGED változása a következő volt: +2.25% az elmúlt órában, +10.75% az elmúlt 24 órában, és -1.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) piaci információk

$ 18.47K
$ 18.47K$ 18.47K

--
----

$ 18.47K
$ 18.47K$ 18.47K

998.95M
998.95M 998.95M

998,948,429.19796
998,948,429.19796 998,948,429.19796

A(z) Unbagging The Ocean jelenlegi piaci plafonja $ 18.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UNBAGGED keringésben lévő tokenszáma 998.95M, és a teljes tokenszám 998948429.19796. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.47K.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) árelőzmények USD

A(z) Unbagging The OceanUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Unbagging The Ocean USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Unbagging The Ocean USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Unbagging The Ocean USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+10.75%
30 nap$ 0-93.20%
60 nap$ 0+212.05%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

For every 1 sol in fees 3.3k bags are removed from the ocean. The great unbagging begins.

90% fees go directly to @TheOceanCleanup

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Erőforrás

Unbagging The Ocean árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Unbagging The Ocean (UNBAGGED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Unbagging The Ocean (UNBAGGED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Unbagging The Ocean rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Unbagging The Ocean árelőrejelzését most!

UNBAGGED helyi valutákra

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Unbagging The Ocean (UNBAGGED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UNBAGGED token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Mennyit ér ma a(z) Unbagging The Ocean (UNBAGGED)?
A(z) élő UNBAGGED ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UNBAGGED ára a(z) USD esetében?
A(z) UNBAGGED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Unbagging The Ocean piaci plafonja?
A(z) UNBAGGED piaci plafonja $ 18.47K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UNBAGGED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UNBAGGED keringésben lévő tokenszáma 998.95M USD.
Mi volt a(z) UNBAGGED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UNBAGGED mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) UNBAGGED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UNBAGGED mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) UNBAGGED kereskedési volumene?
A(z) UNBAGGED élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) UNBAGGED ára emelkedni fog idén?
A(z) UNBAGGED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UNBAGGED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:50:53 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

