Unagi Token (UNA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Unagi Token (UNA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Unagi Token (UNA) tokennel kapcsolatos információk UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds. Hivatalos webhely: https://www.unagi.games/ Vásárolj most UNA tokent!

Unagi Token (UNA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Unagi Token (UNA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16,88M $ 16,88M $ 16,88M Teljes tokenszám: $ 990,63M $ 990,63M $ 990,63M Keringésben lévő tokenszám: $ 644,67M $ 644,67M $ 644,67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 25,94M $ 25,94M $ 25,94M Minden idők csúcspontja: $ 0,154495 $ 0,154495 $ 0,154495 Minden idők mélypontja: $ 0,00648287 $ 0,00648287 $ 0,00648287 Jelenlegi ár: $ 0,02618295 $ 0,02618295 $ 0,02618295 További tudnivalók a(z) Unagi Token (UNA) áráról

Unagi Token (UNA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Unagi Token (UNA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UNA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UNA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UNA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UNA token élő árfolyamát!

